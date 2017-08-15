Фоторепортаж с праздника «Полоцк -медовая столица»

Аромат свежего душистого меда витал вчера буквально повсюду. Полочане и гости города собрались на Медовый спас. В самом сердце нашего древнего Полоцка, на аллее по проспекту Франциска Скорины, развернулось настоящее медовое гулянье. Сладкий, янтарный и самый полезный полоцкий мед лился рекой.

Всех, кто заглянул на праздник, ждал волшебный вечер, в кругу любителей пчелиных «гостинцев». На аллее работали тематические площадки, звучали стихи и песни, а на главной сценической площадке у гостиничного комплекса «Славянский» выбрали Медового царя. Было здорово! Ловите самые медовые фотографии от Андрея Марцинкевича.

Подробнее о празднике мы расскажем в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка».