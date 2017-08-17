По заказу Министерства информации Беларусі издательством «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» издана уникальная книга «Всемирное наследие Франциска Скорины».
17.08.2017   //   Автор:   //   Главное, Дзень беларускага пісьменства   //   Нет комментариев   //   22 Views

По заказу Министерства информации Беларусі издательством «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» издана уникальная книга «Всемирное наследие Франциска Скорины». Богато иллюстрированное издание, приуроченное к 500-летию белорусского книгопечатания, вышло в серии «Энциклопедия раритетов» на белорусском, русском и английском языках.
Впервые в одной книге представлены все 25 книг белорусского первопечатника. Книга «Всемирное наследие Франциска Скорины» получила Гран-при Международного конкурса стран-участниц СНГ «Искусство книги-2017», Гран-при Евразийской международной книжной выставки Eurasian Book Fair 2017.

«Полацкі веснік»
Автор:

Оставить комментарий