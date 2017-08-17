По заказу Министерства информации Беларусі издательством «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» издана уникальная книга «Всемирное наследие Франциска Скорины».
По заказу Министерства информации Беларусі издательством «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» издана уникальная книга «Всемирное наследие Франциска Скорины». Богато иллюстрированное издание, приуроченное к 500-летию белорусского книгопечатания, вышло в серии «Энциклопедия раритетов» на белорусском, русском и английском языках.
Впервые в одной книге представлены все 25 книг белорусского первопечатника. Книга «Всемирное наследие Франциска Скорины» получила Гран-при Международного конкурса стран-участниц СНГ «Искусство книги-2017», Гран-при Евразийской международной книжной выставки Eurasian Book Fair 2017.