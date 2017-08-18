Во время рабочей поездки по области председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв посетил Полоцкий комбинат хлебопродуктов

Во время рабочей поездки по области председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв посетил и Полотчину, побывав на Полоцком интегрированном предприятии ОАО «Полоцкий КХП».

Руководитель области по­сетил филиал «Горяны-Агро» ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», входящий в состав интегрированной структуры, встретился с ее руководителем Василием Хамёнком, пообщался со специалистами и комбайнерами хозяйства. Председателя облисполкома интересовали проведение уборочной кампании и посев озимых культур, которые, как показывает практика, благодаря высокой урожайности, могут занимать большую часть зернового клина. Особое внимание губернатором было уделено вопросам необходимости строгого соблюдения технологий, а также — системе оплаты труда механизаторов. Николай Шерстнёв вместе с механизаторами–передовиками хозяйства поднялся на комбайн и проехал по полю, поблагодарил тружеников села за отличную работу и пожелал новых трудовых успехов.