Во время рабочей поездки по области председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв посетил Полоцкий комбинат хлебопродуктов
18.08.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   64 Views

Во время рабочей поездки по области председатель Витебского областного исполнительного комитета Николай Шерстнёв посетил и Полотчину, побывав на Полоцком интегрированном предприятии ОАО «Полоцкий КХП».

Руководитель области по­сетил филиал «Горяны-Агро» ОАО «Полоцкий комбинат хлебопродуктов», входящий в состав интегрированной структуры, встретился с ее руководителем Василием Хамёнком, пообщался со специалистами и комбайнерами хозяйства. Председателя облисполкома интересовали проведение уборочной кампании и посев озимых культур, которые, как показывает практика, благодаря высокой урожайности, могут занимать большую часть зернового клина. Особое внимание губернатором было уделено вопросам необходимости строгого соблюдения технологий, а также — системе оплаты труда механизаторов. Николай Шерстнёв вместе с механизаторами–передовиками хозяйства поднялся на комбайн и проехал по полю, поблагодарил тружеников села за отличную работу и пожелал новых трудовых успехов.

Оксана Шуйская
Автор:

Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

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