С какими чувствами и в каких трудах вы его ждете? С этим вопросам мы обратились к прохожим на улицах Полоцка…

Полоцк готовится к празднованию Дня белорусской письменности. Каждый день приближает нас к этому грандиозному событию. С какими чувствами и в каких трудах вы его ждете? С этим вопросам мы обратились к прохожим на улицах города…



Людмила СЫЧОВА, мастер строи­тельного производства, ремес­ленник:— Этот праздник для меня неразделим с такими понятиями, как духовность, культура, патриотизм, история Беларуси. И, конечно, он связан с именем нашего земляка, первопечатника Франциска Скорины. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это праздник всего белорусского народа. Встречать его мы будем всей семьей. И уже готовимся к нему. Тем более, что 1 сентября наша дочь Кира идет в первый класс, и День знаний для нас продолжится Днем белорусской письменности. Как ремесленник, планирую принять участие в ярмарке и уже готовлю сувениры гостям праздника, которые будут напоминать про этот особенный, яркий день в Полоцке.

Феоктист ФЕДОТОВ, директор Полоцкой киновидео­сети:— Праздник — это часть нашей жизни. А для работников культуры — это сама жизнь. Полоцк вдохновляет, дарит радость и помогает творить. Вот несколько строк из моего стихотворения «Полацку да 1150-годдзя»:«…Сапраўды,ты адзначаны славайАд Рагнеды да сённяшніх дзён.Не забыты Францыскі Прадслава,Праз стагоддзіглядзіць Сімяон.І на вуліцах, свету адкрытых,Чутны поступ далёкіх вякоў,Ад сяброўды гасцей знакамітыхНе хаваюць тут ветлівых слоў…»Для кинотеатра «Родина» субботний день 2 сентября — рабочий. Будут демонстрироваться фильмы, в числе которых фильм «Першадрукар», снятый на киностудии «Беларусьфильм». Будет танцевальная программа, будем встречать гостей — коллег из сферы культуры, которые приедут из других регионов. А для того, чтобы наш объект, расположенный рядом с местом основных праздничных мероприятий, выглядел достойно, старательно потрудились подрядчики — специалисты ООО «Наши технологии», которые ремонтировали фасад.

Алексей СВЕРЧКОВ, тракторист спецавтобазы КУП «ЖКХ г.Полоцка»:— Мы, работники жилищно-коммунального хозяйства, в эту пору вовсю трудимся для того, чтобы Полоцк ко Дню белорусской письменности выглядел праздничным. Чтобы город гостям понравился и они захотели сюда вернуться. Сегодня на газонокосилке работаю в сквере на проспекте Франциска Скорины. Вообще, наш город достаточно зеленый. И культурный. Бываю на различных мероприятиях, в музеях. Уверен: историю надо знать. И детям давать образование. Чтобы каждый хорошо выполнял свою работу.

Любовь ИГНАТЕНКО, санитарка Полоцкой город­ской поликлиники:— День белорусской письменности очень важен для нас, полочан. Ведь это наш земляк Франциск Скорина 500 лет назад напечатал книгу на белорусском языке. Поэтому в душе есть чувство гордости за Полоцк, за белорусский народ, за нашу белорусскую «мову». И я очень рада, что республиканский праздник пройдет именно в нашем городе. В подготовке к этому событию с коллегами старательно участвуем, наводим чистоту и красоту возле поликлиники, благоустраиваем территорию и радуемся, что наши труды добавляют порядка и уюта Полоцку. Центр города уже похорошел, надеюсь, что и его окраины преобразятся.На праздник обязательно пойду, надеюсь, внучка Варвара, которая учится в СШ №16, составит мне компанию.

Станислав БОРКУНОВ , сотрудник компании «РЖД Тур»:— Я приехал из Челябинска, в Полоцке впервые. Познакомился с исторической личностью Франциска Скорины, узнал, что он белорусский первопечатник. Логично, что праздник, о котором вы говорите, будет отмечаться в Полоцке. Вообще, я интересуюсь историей, даже составляю родословное древо своей семьи — общаюсь с родственниками, ищу сведения в архивах, музеях… Считаю, что каждый человек, и особенно молодежь, должны иметь историческую память, знать о своих предках, уважать их и быть достойными продолжателями своего рода и нации.

Светлана САПСАЛЁВА, повар кафе «Спатканне»:— Ко Дню белорусской письменности готовятся повсюду. И наша сфера — не исключение. Кому — праздник, а кому — ра­бота! Ведь всех — и артистов, и ремесленников, и почетных гостей — надо накормить. Поэтому к такому многолюдному событию у нас идет самая серьезная подготовка. Тем более, что наш объект общественного питания находится в центральной части города. Разрабатываем меню, обновляем ассортимент блюд, продумываем их оформление, чтобы накормить посетителей сытно и вкусно и чтобы посещение нашего кафе оставило у гостей только хорошие впечатления.