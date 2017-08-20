Полоцкая народная студия эстрадного мастерства «Тандем» завоевала Гран-при на открытом конкурсе вокалистов «Березинские напевы»

Ни один праздник на древней полоцкой земле не обходится без народной студии эстрадного мастерства «Тандем» ГУК «Полоцкий районный Центр культуры» под руководством Натальи Дёминой. Коллектив покорил сердца не только родной полоцкой публики, но и всей Витебской области, не раз артисты выступали на республиканских площадках.

А этот год для «Тандема» стал по-настоящему «урожайным», буквально каждый месяц копилка достижений пополняется новыми наградами. И на днях трио народной студии эстрадного мастерства «Тандем» вернулось из города Докшицы с очередной победой. На открытом конкурсе вокалистов «Березинские напевы» в рамках Республиканского фестиваля двух рек Яна Кондратьева, Ирина Ладычина и Надежда Зайцева стали обладательницами Гран-при. Солистка Надежда заняла второе место, а Ирина — третье.

— Было непросто, но зрители пришли в восторг от нашего выступления. Сейчас у коллектива высокий рейтинг и каждый выход дается сложнее, нужно держать планку, которая уже поднята высоко, — поделилась Ирина.

Девушки исполняли песни своего руководителя Натальи Дёминой, для них это почетно и вдвойне ответственно.

— Наталья Ивановна пишет замечательные песни, как бы она не скромничала. А композиция «Живая вода», которую мы исполняли, — одна из наших любимых песен. Она очень мелодичная, с глубоким смыслом, — отметили участницы конкурса.

Наталья Ивановна рассказала, что сначала среди коллективов, желающих принять участие в конкурсе, проводился предварительный отбор. Полоцкий «Тандем» к этому времени

успел взять не одну фестивальную вершину, поэтому выбор жюри был очевиден, — и трио отправилось в Докшицы. А всего в открытом конкурсе приняли участие 16 солистов и 4 группы. И практически все награды отправились в Полоцк.

— Нужно было отправить еще одного солиста, тогда бы и первое место было наше, —

улыбается Наталья Ивановна.

Наверняка совсем скоро народная студия эстрадного мастерства «Тандем» вновь громко заявит о себе и нашем древнем городе на очередной конкурс­ной площадке. Новых побед, «Тандем»!