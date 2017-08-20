В Полоцком районе завершается подготовка школ к новому учебному году

Запах свежей краски и эхо в пока еще пустых коридорах и классах. Так выглядят школы в конце августа. Пока дети вовсю радуются каникулам и летнему солнышку, в их альма-матер идет подготовка к новому учебному году: ведутся ремонтные работы, закупаются мебель и оборудование, составляются учебные планы.

Чем порадуют и удивят своих воспитанников учреждения образования города и района? Заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Валерий Пунько знакомит с ходом работ. Конечно, побывать в каждом учреждении образования не удалось, но и те объекты нашего посещения в полной мере отражают колоссальную работу всей сферы по подготовке к новому учебному году.

Встречая новосёлов

Первый пункт — ГУО «Средняя школа №18 им. Евфросинии Полоцкой». Самая большая по площади и количеству учащихся. И объемы работ, соответственно, впечатляют. Во время посещения в самом разгаре были ремонт и оборудование

помещений для двух новых дошкольных групп ГУО «Ясли-сад №32 г.Полоцка», которые встретят малышей уже 1 сентя­бря. Работы выполняют специалисты подрядной организации — ООО «Интертехнолайф» под руководством главного инженера

Олега Сиводедова. Переоборудованы санузлы для юных воспитанников, сделан ремонт в группах и комнатах приема пищи. На подготовку помещений израсходовано 50 тыс. руб., на оснащение мебелью, учебным, игровым и технологическим оборудованием запланировано 42 тыс. руб



В помещениях самой школы в нынешнем году проведен, в основном, косметический ремонт. Как сообщил директор школы Константин Шухлев, обновлены коридоры, фойе — покрашено 7 тысяч кв.м стен. Новой жизнью стал жить спортивный зал — здесь выкрашены полы, потолки, скамейки. Свежая краска легла почти на тысячу квадратных метров.

И новый пищеблок

В ГУО «Средняя школа №6 г.Полоцка», кроме косметического обновления помещений, во время летних каникул проделан капитальный ремонт горячего цеха пищеблока: проведена новая водопроводная система, заменено сантехническое оборудование, современную «одежку» получили стены, пол, потолок. Также выполнено устройство пандуса, приобретена учебная мебель на сумму 4,4 тыс. рублей.



Директор школы Людмила Говязо поделилась еще одной хорошей новостью — впервые за много лет увеличился набор в первый класс. В этом году за парты СШ №6 сядут 105 первоклашек! А это уже 4 класса, вместо прежних 3. Для нового класса-комплекта отремонтировано помещение. Заместитель директора по хозяйственной части Светлана Беляй зорко следит за каждым этапом работ — школа должна быть во всей красе.

Экономия — в дело

Пример рационального использования ресурсов ежегодно демонстрирует ГУО «Средняя школа №1 г.Полоцка». В минувшем году на капитальный ремонт фасада школы (замена окон) корпуса №2 согласно программе по энергосбережению выделено 40 тыс. рублей из средств районного бюджета и столько же — из республиканского. Установлено порядка 40 окон. Как сообщил директор школы Виктор Матус, к началу нового учебного года обновлено помещение столовой (отремонтированы стены, пол, заменена сантехника). Капитальные работы коснулись кровли, фасада. Коллектив работает с настроением. Пример — дружная бригада маляров, они же уборщики помещений, в составе Натальи Жерносек, Аллы Кудряшовой, Натальи Кухаренко.

…Учреждения образования города и района уже сдают своеобразный экзамен и получают паспорта готовности. Осталось совсем немного времени — и в обновленных классах и коридорах зазвенит школьный звонок. Кто-то придет в школу в первый раз, у кого-то этот учебный год — выпускной. Конечно, многие уже успели соскучиться по своим одноклассникам, учителям, школе, которые тоже с нетер­пением ждут встречи…

Для ребятишек

1 сентября учебный год начинается не только в школах. В детских садах также идут разноплановые работы. Например, в ГУО «Ясли-сад №1» своими силами «принарядили» участки, яркими красками порадовали цветники, малые архитектурные формы. В этом году, как сообщила заведующая Зинаида Горовец, по плану — ремонт теплотрассы, веранд с заменой стропильной системы, пола, благоустрой­ство территории. Конечно, к новому учебному году обновился и внутренний интерьер учреждения.

Бабочка прилетела

Появились недавно и на территории Полоцкого районного центра коррекционного обучения и развития. Изящные зонтики и игривая бабочка радуют глаз посетителей. Ажурные металлоконструкции — подарок шефской организации СООО «Новополоцкий завод технологиче­ских металлоконструкций». И это далеко не единственная помощь.

Директор центра Любовь Новицкая с благодарно­стью отзывается о руководстве предприятия в лице директора Игоря Шурпакова и начальника производства Игоря Медведева, демонстрируя новенькие санузлы с оборудованными металлическими поручнями. Хорошие друзья и надежные партнеры ежегодно помогают ребятишкам, имеющим проблемы со здоровьем, их родителям с хорошим настроением посещать занятия и радоваться приятным мелочам.

На выполнение ремонтных работ и закупку оборудования и инвентаря бюджетом района предусмотрено 1597 тыс. рублей, в том числе на прове­дение капитального ремонта по объекту «Капитальный ремонт с тепловой реабилитацией здания государственного учреждения образования «Ясли-сад №14 г.Полоцка» — 300 тыс. руб.из средств районного бюджета и 100 тыс. руб. из средств республиканского бюджета.

На приобретение учебного, технологического, спортивного оборудования и инвентаря из средств районного бюджета на 2017 год предусмотрены сред­ства в размере 400 тыс. руб.

С целью организации подвоза учащихся предусмотрены средства в размере 100 тыс. руб. на приобретение автобуса для подвоза учащихся государственного учреждения образования «Ветринская средняя школа имени Д.В.Тябута Полоцкого района».

Ирина Дроздова, начальник отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома: «Подготовка учреждений образования к новому учебному году — это плановый процесс. Весь педагогический коллектив Полоцкого района начинает готовиться к нему еще зимой, когда составляется общий план, обсуждаются объемы работ. Каждый этап анализируется, согласовывается с руководителями, чтобы намеченное можно было реализовать. Все учреждения образования имеют свой план, где подробно расписаны все работы, составлена смета».