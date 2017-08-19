19 августа Православная Церковь празднует Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

19 августа Православная Церковь празднует Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Об этом событии повествует Святое Евангелие.

Однажды на горе Фавор Господь Иисус Христос предстал перед тремя Своими учениками — Иоанном, Иаковом и Петром — во всей Своей Божественной славе. Лицо Его просияло, как солнце, одежды же сделались белыми, как снег и блистающими, как свет. И явились два пророка — Моисей и Илия — и стали беседовать с Ним. В этот момент Голос Бога Отца засвидетельствовали о Боге Сыне, а Святой Дух в виде облака опустился на гору. Произошло явление всех трех Лиц Святой Троицы. Ученики Христовы, увидев Божественный свет, упали на землю, закрыв головы одеждами. Господь открылся им таким, каким Он был в Царстве Своего Отца. Он стоял перед ними как истинный Царь мира, излучающий неиссякаемую любовь.

На горе Фавор Господь Иисус Христос явил не только Свою славу, но и славу Царст­ва Небесного, горнего Иерусалима. Священное событие Преображения Господня напоминает о том, что для того, чтобы войти в ту славу Фаворского света, человек должен преображать свою душу в дни земной жизни, обновляться, восстанавливать в себе искажаемый грехами образ Божий.

Праздник Преображения в народе называют «Яблочным Спасом». В этот день Церковь совершает освящение плодов нового урожая. С давних времен часть урожая было принято жертвовать церкви для совершения Таинства Евхаристии. Освящение даров природы имеет еще и другое — символическое значение. Плоды напоминают нам о том, что до своего изгнания из рая человек ни в чем не нуждался, все живое было подвластно ему. Поскольку в мир через человека вошел грех, пришла в расстройство в связи с этим и природа, которая вместе с человеком ожидает обновления через благословение Божие.

Праздник Преображения Господня — это напоминание всем верующим о том, что Церковь — носительница Фаворского света. Каждый православный храм — Фавор, где в церковных таинствах и в молитве душа приближается к своему преображению.

Протоиерей

Александр ШАХОВИЧ,

священнослужитель

Полоцкой епархии.