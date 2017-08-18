19 августа возле Свято-Покровской церкви с 10.00 до 13.00 пройдет экофеста «Яблочный Спас в Полоцке-2017»

Наливной бочок, сочная мякоть, упоительный аромат… Вот она, яблочная пора!

Именно эти чудесные плоды будут главным героем экофеста «Яблочный Спас в Полоцке-2017», который пройдет в нашем городе 19 августа возле Свято-Покровской церкви. Приходите, приобщайтесь к духовным и народным традициям, участвуйте в празд­нике и вдохновляйтесь творче­скими идеями!

В рамках экофеста будет реализовано несколько оригинальных проектов, в числе которых — «Православный», «Яблочные развлечения», «Большая поваренная книга яблочных рецептов», «Яблочное искусство» и другие. Конкурсно-развлекательные программы, тематиче­ская выставка литературы, выставка-продажа плодовой продукции, дегустация и мастер-классы, советы от опытных садоводов, — все это ждет вас на экофесте. Не оставит вас равнодушным и презентация арт-объектов и картин, созданных из яблок умельцами — представителями трудовых коллективов. А еще в ходе праздника состоится освящение плодов и их продажа.

Напоминаем: экофест состоится на Яблочный Спас — завтра, в субботу, 19 августа, с 10.00 до 13.00. Не про­пустите!