В Полоцке 30 августа с 12.00, 31 августа, 1 и 3 сентября 2017 года в течение всего дня в связи с закрытием улицы Гоголя в схему движения автобусов вносятся изменения

30 августа с 12.00, 31 августа, 1 и 3 сентября 2017 года в течение всего дня в связи с закрытием улицы Гоголя в схему движения автобусов вносятся изменения:

• Автобусы маршрута №4, маршрутные такси №№4, 18 будут следовать по улице Юбилейной, Коммунистиче­ской без заезда на автовокзал с остановками — Кульнева —1-я школа — Коммунистиче­ская и далее по маршруту.

• Автобусы маршрутов №№ 26, 27, маршрутные такси №№ 12, 26 будут следовать по улице Коммунистической — Юбилейной — Октябрьской до вокзала.

• Автобусы маршрута №2, маршрутные такси №№ 2, 21 будут следовать по улице Октябрьской с остановками Автовокзал — Ж/д вокзал и далее по маршруту без заезда на ул.Гоголя, Коммунистическую. Схема движения остальных маршрутов остается без изменения.

2 сентября 2017 года с 9.00 до 13.00 в связи с закрытием улиц Коммунистической, Гоголя движение автобусов №№ 2, 4, 26, 27, маршрутов №№ 10, 10а, а также маршрутных такси маршрутов №№ 2, 4, 10, 12, 18, 21, 26 будет организовано по ул.Октябрьской без заезда на ул.Гоголя, Коммунистическая с остановками «Автовокзал», «Ж/д вокзал» и далее по маршруту.