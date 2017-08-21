С 18 по 21 августа органами внутренних дел проводился основной этап специального комплексного мероприятия «БЫТ

С 18 по 21 августа органами внутренних дел проводился основной этап специального комплексного мероприятия «БЫТ», направленного на снижение уровня особо тяжких и тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений.

Если на ваших глазах происходят «пьяные дебоши» с избиением и угрозами. Звоните специалистам органов внутренних дел по телефонам 42-32-02 или 102, специалистам территориального центра обслуживания населения Полоцкого района 42-11-58 (ежедневно с 8.00 до 17.00).

Открыты две «кризисные» комнаты, возможно предоставление временного приюта граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и ставших жертвами домашнего насилия.

Также вы можете обратиться на общенациональную «горячую линию» для пострадавших от домашнего насилия — 8-801-100-8-801

Насилие в семье можно остановить!