Фоторепортаж с экофеста «Яблочный Спас в Полоцке-2017»

Розовощекие, наливные, ароматные и такие полезные яблочки стали главными на экофесте «Яблочный Спас в Полоцке-2017», который прошел 19 августа возле Свято-Покровской церкви. Всех, кто пришел на праздник ждали множество творческих проектов, выставок и мастер-классов под открытым небом. А самым интересным и необычным стал проект «Яблочное искусство». Его участники, креативные и увлеченные натуры, создавали картины из яблок, по­священные предстоящим праздникам: 1155-летию Полоцка, 500-летию белорусского книгопечатания и Дню белорусской письменности. Какая красота у них получилась смотрите на фото. Самые яркие моменты экофеста запечатлел Андрей Марцинкевич.

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