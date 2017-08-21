Фоторепортаж с районного туристического слета на озере Белое
21.08.2017   //   Автор:   //   Спорт   //   Нет комментариев   //   92 Views

Незабываемые выходные на озере Белое (Гомельский сельсовет) провели участники районного турслета. Команды учреждений и организаций Полоцка и Полоцкого района проходили полосу препятствий, демонстрировали ловкость, силу, сноровку и меткость, умение колоть дрова и жарить драники в полевых условиях.

Как это было , читайте в одном из ближайших номеров «Полацкага весніка». А пока наслаждайтесь  «живыми» фотографиями с места событий. Самые веселые моменты попали в объектив фотоаппарата Алины Большаковой.

 

 

«Полацкі веснік»
Автор:

Оставить комментарий