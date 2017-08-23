НАЗОВИ ЛЮБИМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ВЫИГРАЙ ОДИН ИЗ 100 СЕРЕБРЯНЫХ И 10 ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ!

НАЗОВИ ЛЮБИМЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ И ВЫИГРАЙ ОДИН ИЗ 100 СЕРЕБРЯНЫХ И 10 ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ!

До 31 августа продолжается первый этап народного голосования Премии потребительского признания «Народная Марка», в ходе которого будут определены лучшие, по мнению потребителей, продовольственные товары, представленные в Беларуси.

Если вам небезразлично качество товаров в нашей стране, приглашаем вас принять участие в опросе – заполнить анкету Премии и назвать торговые марки и производителей продуктов питания, которым вы доверяете больше всего.

Это просто и не займет много времени – проголосовать можно онлайн с компьютера или мобильного телефона. Анкета для голосования доступна на официальном сайте narodnayamarka.by и представляет собой перечень номинаций без вариантов ответа – выбор только за вами! В пустую графу под каждой номинацией необходимо внести только одну, самую любимую вами торговую марку. Таким образом, вы внесете свой вклад в выбор лидирующих брендов нашей страны, достойных по праву считаться «народными», и окажете поддержку своим любимым производителям, чью продукцию вы рады видеть на своем столе.

Кроме этого, все участники голосования, кто ответственно и корректно заполнит анкету Премии, получат возможность стать обладателями одного из 100 серебряных и 10 золотых слитков от организаторов! Имена счастливчиков ищите на официальном сайте 11 сентября.

ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Брендам, которые наберут наибольшее число голосов по итогам голосования, будет присужден почетный титул «Народная Марка» – неопровержимое свидетельство народной любви и признания – с правом использования символа Премии на упаковке/этикетке продукции в знак высокого доверия, выказанного потребителями Беларуси, подтверждающий, что широкая общественность покупает и готова рекомендовать этот продукт.

А имена брендов, завоевавших сердца белорусских потребителей, будут объявлены на торжественной Церемонии награждения победителей Премии – концертном шоу «Народная Марка» с участием лучших музыкальных исполнителей и коллективов Беларуси 1 декабря 2017 года, которое миллионы телезрителей смогут увидеть в эфире телеканала ОНТ в период зимних праздников.

Подробная информация о Премии и правилах участия для предприятий предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by.