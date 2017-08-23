Во время празднования Дня белорусской письменности полочан ждет незабываемое исторического шествия

Работники образования активно готовятся к предстоящему Дню белорусской письменности, генерируя и воплощая в жизнь творческие, оригинальные идеи. В том, что они умеют создавать праздник и делают это профессионально, по­лочане и гости города убеждались уже не раз. Нам посча­стливилось приоткрыть завесу еще одной из таких креа­тивных задумок. Несомненно, праздничный сюрприз получится ярким, эффектным и запомнится надолго — и зрителям, и самим участникам!

К площади Свободы из разных уголков города направлялись люди в непривычных глазу нарядах, явно из прош­лых веков. Глядя на них, даже подумалось: «Не произошло ли пересечение нескольких пространственно-временных континуумов?». А женщины, мужчины и детвора, привлекающие вни­мание прохожих, весело и уверенно шагали к современной площади. Мелькали мягкие бархатные складки и фактурный лен, украшенные орнаментальной вышивкой юбки, фартуки и сорочки, богатые жилеты и простецкие рубахи, необычные головные уборы — чепцы и намитки, узенькие скидочки, брыли…



Как оказалось, все эти люди — участники будущих празд­ничных «Театра живых фигур» и исторического шествия в номинации «Средневековая семья». Отличная идея, о реализации которой заботятся специалисты отдела образования Полоцкого райисполкома! Дружные «ко­манды» из различных учебных заведений — школ, детских садов, Полоцкого районного цент­ра детей и молодежи — пред­ставят семьи различных сословий, которые жили в прошлые века на территории Беларуси.

Работники образования позаботились о том, чтобы создать интересные, оригинальные костюмы своих персонажей — семей горожан и крестьян, купцов, торговок, пастухов, зажиточных, бедных. И многие, прежде чем приступить к практическому воплощению образов, изучили информацию об историче­ских костюмах.



Кстати, костюмы и их детали ранее имели важное социальное и обрядовое значение. Например, по их виду можно было определить семейное положение женщины, ее возраст и матери­альное положение…



Проделанную работу и про­демонстрировал предварительный смотр костюмов представителей «семей различных сословий и эпох», прошедший на днях на площади Свободы. Общая картина уже впечатляет! На доработку деталей еще есть немного времени. Чуток подождем, чтобы увидеть на празднике во всей красе участников театрализованного шествия в номинации «Средневековая семья» вместе с бравыми «воинами княжеской дружины» и представителями различных гильдий — печатников, купцов, пекарей, мукомолов, лесорубов, музыкантов и многих других!