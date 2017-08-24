Юные полочане завоевали медали Международном конкурсе молодых пчеловодов IMYB-2017 в Англии.

Что в Полоцке есть юные пчеловоды, которые постигают азы древнего народного ремесла, знают не только в республике, но и в странах Европы, а в этом году узнали даже… в Англии.

Наша газета уже рассказывала о семье полочан Андрея и Анны Скороходовых, которые воспитывают четверых детей и увлечены пчеловодством. У семьи из д.Бельчица есть небольшая па­сека, здесь помощниками родителям стали старшие дети — Александр и Михаил, учащиеся СШ №10. Чтобы приобщать молодое поколение к любительскому пчеловодству, энтузиаст этого дела, член РОО «Союз белорусских пчеловодов» Андрей Владимирович Скороходов передает свои знания ребятам в кружке «Юный пчеловод».

Кружковцы четвертый год подряд принимают участие в республиканском конкурсе молодых пчеловодов (от 12 до 16 лет), показывая высокий уровень подготовки и занимая призовые места. Победители из Полоцка трижды входили в состав команд, представляющих Беларусь на международных встречах молодых пчеловодов IMYB в Польше, Словакии и Чехии, в которых принимали участие команды из более чем 20 стран.

В прошлом году, например, выступая в Праге, Александр Скороходов привез первое командное место. Почему командное? Оказывается, организатором международных встреч, которым выступает Чехия, было предложено уже тогда проводить традиционные конкурсы IMYB (тесты по теории пчеловодства, практическая работа с пчелами, медом, инвентарем) среди интернациональных команд, состав которых определяется жеребьевкой. Чтобы команда добилась успеха, необходимы знания не только по пчеловодству, но и умение ребят договариваться между собой на одном языке (причем, национальные языки не должны повторяться). Каждый год новая страна берет на себя проведение таких международных встреч.

Удача сопутствовала юным пчеловодам из Полоцка и в этом году. Выступая на республиканском конкурсе молодых пчеловодов, они завоевали все призовые места: I — Даниил Вохменцев, II — Александр Скороходов (учащиеся СШ №10) и III — Ольга Скуева (учащаяся ПГГ №1 им.Франциска Скорины). Союз белорусских пчеловодов в июле направил Андрея и Анну Скороходовых вместе с их воспитанниками на Международную встречу молодых пчеловодов IMYB-2017, которая в этот раз проходила в Великобритании, в г.Мальборо. «Мы знали программу и готовились, — рассказывает Андрей Владимирович. — И по теории, где нужны биологические знания, и по выполнению практических заданий: сбить рамку, сделать прививку пчелам, сформировать отводок от семьи и другие. Много внимания уделили изучению английского языка: обучались в волонтерском лагере под Ушачами, занимались самостоятельно и надеялись на поддержку Ольги Скуевой, которая лучше всех знала английский язык и участвовала в предметных олимпиадах. Помогли нам подготовить визитную карточку страны — белорусский народный танец «Крыжачок» — отдел образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома и Полоцкий районный центр детей и молодежи, за что мы очень благодарны».

Во встрече молодых пчеловодов IMYB-2017, которая проходила в колледже г.Мальборо, принимали участие ребята из разных стран: России, Беларуси, Польши, Словакии, Чехии, Франции, Германии, Австрии, Индии и других, которых объединяла любовь к пчелам. По результатам соревнований команда, в составе которой была Ольга Скуева, заняла I место, команда с участием Александра Скороходова — II место. Все участники команд-победителей отмечены дипломами и памятными кубками. Команда в составе Даниила Вохменцева тоже показала хорошие результаты. Запомнилась полочанам эта поездка и участием в экскурсиях по городам Великобритании, знакомством с Лондоном.

В день Медового Спаса уже стало традицией участие юных полоцких пчеловодов в телепередаче «Наше утро» на ОНТ, в районном празднике «Полоцк — медовая столица».

«Надо это ремесло молодому поколению, — убежден Андрей Владимирович Скороходов. — Мед — это здоровье, самое главное для человека. У Полоцка, который называют еще и медовой столицей, уже вырастают профессионалы пчеловодства, несмотря на юный возраст».