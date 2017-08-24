Ведущий экономист отдела статистики Полоцкого района Главного статистического управления Витебской области Ольга Казанкова не сомневается: и с работой, и с коллективом ей очень повезло!

Ведущий экономист отдела статистики Полоцкого района Главного статистического управления Витебской области Ольга Казанкова не сомневается: и с работой, и с коллективом ей очень повезло!

Если профессию экономиста, полученную в Полоцком госуниверситете, Ольга выбирала, то, можно сказать, работа ее сама нашла. И, когда выпускнице поступило предложение трудоустроиться экономистом в отдел статистики, она сразу согласилась. «Имея соответствующую специальность, было интересно разобраться, что же это за дело такое, попробовать свои силы», — поясняет девушка. С тех пор прошло почти шесть лет, и о своем решении Ольга Казанкова ни разу не пожалела. В коллективе, который возглавляет талантливый руководитель Людмила Ушак и в котором работают настоящие профессионалы, встретили ее доброжелательно, помогли освоиться, щедро делясь опытом. Начинать трудовую биографию с такой поддержкой — большое счастье для молодежи!

Только человеку несведущему может показаться, что заниматься статистикой скучно. И Ольга в два счета доказывает, насколько это интересная и всеобъемлющая наука, уникальный инструмент познания. Потому что именно эта отрасль знаний изучает в количественном отношении все явления жизни общества, позволяет понять законы их возникновения и развития. Понять и сделать соответствующие выводы. «И здесь совсем не обязательно быть большим математиком, — поясняет наша собеседница. — Главное — умение мыслить логически, анализировать и обобщать. Мне это интересно!»

Ольга Ивановна Казанкова и сегодня остается самым молодым сотрудником отдела статистики Полоцкого района. Но знания и опыт, которые она приобрела в качестве работника статистики, способность на лету схватывать все новое, желание развиваться в своей профессии, а также отличные результаты ее труда, позволяют утверждать, что перед нами грамотный и перспективный специалист. «А еще — трудолюбивый, ответственный, отзывчивый, коммуникабельный человек, работать рядом с которым комфортно», — добавляет заместитель начальника отдела Светлана Зайцева.

…Работники статистики прекрасно осведомлены, насколько многогранна жизнь. Здорово, что в ней есть много радостных, приятных моментов. У Ольги это и общение с мамой, и поездки с друзьями. «И любимая работа в таком замечательном, дружном коллективе тоже позволяет чувствовать себя счастливой», — признается она. И, поскольку завтра у сотрудников отдела статистики профессиональный праздник, поздравляет своих коллег с этим событием:

— Хочу пожелать всем работникам и ветеранам труда органов государственной статистики неиссякаемой жизненной энергии, успехов в реализации намеченных планов, оптимизма, благополучия и, конечно, — здоровья!