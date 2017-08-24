Водители с 25 августа по 5 сентября должны ездить с ближним светом фар

В связи с окончанием летних каникул и началом учебного года, для предупреждения ДТП с участием детей, с 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». В дни проведения спецмероприятий движение транспортных средств в светлое время суток должно осуществляться с включенным ближним светом фар для привлечения внимания всех участников дорожного движения, и, в первую очередь, юных пешеходов. За невыполнение требования СКМ, водители могут быть привлечены к административной ответственности.

Старший госавтоинспектор отдела ГАИ Полоцкого РОВД Дмитрий Куксёнок проинформировал, что 25 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Безопасность детей на дороге — забота взрослых!», в рамках которого отрудники отдела ГАИ Полоцкого РОВД проведут беседы с родителями и напомнят им о правилах безопасности.