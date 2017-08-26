6-27 августа в Полоцке пройдут школьные ярмарки с участием промышленных и торговых организаций.

Дневники и тетрадки, рюкзаки и пеналы, костюмчики и «сменка», галстуки и банты… И чтобы все нашлось, подошло, понравилось… Да, подготовка к новому учебному году — дело хлопотное и ответственное. И конец августа — самая горячая пора!

Заглянув на этой неделе в магазин «Детский мир» ОАО «Полоцк-торг», где можно приобрести практически все необходимое к новому учебному году — от шариковой ручки до портфеля, мы поинтересовались, сколько стоит нынче собрать ребенка в школу, и каким товарам отдают предпочтение полочане.— Уже в июле у нас шла торговля школьными товарами, — рассказала заведующая магазином Светлана Станкевич. — В первую очередь, покупали одежду.

В настоящее время возрос спрос на канцелярские товары, тетради. По нашим подсчетам, собрать учащегося младших классов к учебному году обходится, примерно, в 170-480 рублей, и это бюджетный вариант. Одевая мальчиков, родители чаще отдают предпочтение брюкам, рубашкам-«обманкам», жилеткам, а на костюмах, которые в среднем стоят от 70 до 100 рублей, экономят. Интересное предложение для девочек — платье с отстегивающимся воротничком за 42 рубля.

В целом, в нашем магазине есть все, чтобы со­брать ребенка в школу, и по приемлемым ценам. Покупатели, которых в то дождливое утро в «Детском мире» было не очень много, с интересом изучали ассортимент тетрадей (кстати, здесь можно приобрести обычные школьные тетрадки отечественной фабрики даже за 14 копеек), выбирали альбомы и краски, карандаши и ручки, примеряли рюкзаки, юбочки и брючки. Подход ко всему основательный, сосредоточенный, зачастую — со списком в руках, чтоб все детали учесть и ничего не забыть.

…А вот Максим Пилюшин к школе уже готов. «В этом году собраться в школу нам проще простого, ведь сын уже второклассник, и многое есть. Мы ему только новый спортивный костюм купили и канцелярские товары, — делится мама Анна. — Правда, дочек, Каролину и Мирославу, которые ходят в детский садик, собрать было потруднее — список большой, и нам все в двух экземплярах надо. А на сборы школьника мы, как многодетная семья, получаем государственную материальную помощь, что очень кстати».

Юный ученик с удовольствием рассказывает, как за лето отдохнул: побывал в трех лагерях — в школьном, в «Космосе», «Чайке» и на Украину в гости ездил. И честно признается, что по школе не успел соскучиться, потому что и летом с мамой занимался, а вот встречи с друзьями он, конечно, ждет. И с любимым уроком физкультуры. Новый учебный год начнется и для его мамы — Анны Пилюшиной, преподавателя математики Полоцкого колледжа ВГУ им.П.М.Машерова, она к нему тоже подготовилась: и костюм, и обувь, и ежедневник с канцтоварами куплены. «Для всей нашей семьи 1 сентября — это день особенный!» — подытожи­вает Аня.А в «Детский мир» 1 сентября, после школьных линеек, вновь поспешат многочисленные покупатели. Ведь, каким бы долгим ни было лето, как бы старательно ни готовились, — всегда назреет необходимость что-то в последний момент докупить. «И выручка 1 сентября у нас бывает почти такой же, как за весь август», — улыбаются продавцы.

Поспешите! Сегодня, 25 августа, и в воскресенье, 27 августа, — в «Дет­ском мире» день скидок. В эти дни любой товар здесь можно купить с 15-процентной скидкой! Напоминаем! 26-27 августа в Полоцке пройдут школьные ярмарки с участием промышленных и торговых организаций.