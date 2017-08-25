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Республиканский педсовет: настоящее и будущее белорусского образования (24.08.2017)
Республиканский педсовет: настоящее и будущее белорусского образования (24.08.2017)
25.08.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
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Тема недели
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Автор:
«Полацкі веснік»
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