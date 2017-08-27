28 августа празднуется Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

28 августа празднуется Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

Слово «успение» озна­чает погружение в сон, мирную кончину, подобную сну. Кончину Божией Матери Церковь называет Успением, потому что Дева Мария «как бы сном на малое время уснула и, как от сна, воспрянула». Обстоятельства Успения Божией Матери известны от времен апостольских. После Вознесения Спасителя Дева Мария оставалась на попечении Иоанна Богослова. Для апостолов и всех верующих Она была утешением и назиданием. Богородица утверждала Христианскую Церковь Своим присутствием, словом и молитвами. Перед кончиной Пресвятая Дева Мария хотела увидеть всех апостолов, которые к тому времени разошлись по разным странам проповедовать Евангелие. Несмотря на это обстоятельство, апостолы чудесным образом собрались у ложа Пресвятой Богородицы. Сам Спаситель в окружении ангелов сошел к Ней, чтобы забрать Ее душу.

По премудрому смотрению Божию апостолу Фоме не суждено было присутствовать при погребении Пресвятой Богородицы. Придя на третий день в Гефсиманию, он сожалел о том, что не удостоился последнего благословения Матери Божией. Апостолы решились открыть пещеру и позволить ему поклониться Богородице. Но, открыв гроб, они нашли в нем одни только Ее погребальные пелены и убедились, таким образом, в дивном вознесении Пресвятой Девы с телом на Небо.

Православная Церковь почитает Деву Марию больше всех ангелов и святых. Праздник Успение Пресвятой Богородицы утверждает христиан в том, что смерть — не окончание бытия, а только переход от тления к бессмертию. Вот почему Православная Церковь в песнопениях этого праздника призывает всех радоваться.