Полоцкий районный центр детей и молодежи приглашает в мир творчества и фантазии

Вот-вот наступит новый учебный год. Многие роди­те­ли еще бегают по магазинам, школьным ярмаркам в поисках того, что не успели приобрести из списка необходимых принадлежностей. Но наверняка есть и такие, кто, уже будучи в полной

«боевой готовности», собирают всевозможную информацию, расспрашивают знакомых о том, чем бы занять свое дитя после уроков.

И хочется, чтобы и время с пользой проходило, и таланты развивались. Ведь известно, что в каждом человеке есть способности к чему-то. Кто поможет их найти? В поисках ответа на этот вопрос мы решили побывать в Полоцком районном центре детей и молодежи, где работают опытные и грамотные педагоги, и весомым преимуществом являются кружки на бесплатной основе.

В учреждении функционируют четыре отдела — художественного творчества и культурно-досуговой деятельности; туризма, краеведения и экскурсий; экологического воспитания; технического творчества и социально-досуговой деятельности. Традиционно в начале учебного года в Центре проходит Неделя дополнительного образования и Дни открытых дверей. В этот период родители могут привести своих детей, чтобы по­знакомиться с работой кружков, разрешается также временно походить сразу в несколько из них, отдав в последующем предпочтение понравившимся.

Время с пользой

При отделах Центра работают подростковые группы, функ­ционируют объединения по интересам. В микрорайоне «Мари­ненко» — клуб «Зодиак», в Боровухе-3 — «Современник», на территории ветринской школы — клуб «Созвездие». «Это удобно, особенно в летний период, когда мамы и папы на работе, а дети в это время находятся под присмотром педагога, — делится заместитель директора Анна Синегубова, которая работает в стенах учреждения уже более 20-ти лет. — Есть ребята, которые приезжают на каникулы к бабушке с дедушкой, приходят в клуб, знакомятся и начинают посещать его. Здесь организован досуг — различные состязания, КВНы, экскурсии. А в этом году для самых прилежных было организовано посещение веревочного городка».

Важная роль отводится и работе с подростками из неблагополучных семей, которая проводится в Центре совместно с учителями школ города. Социальный педагог Наталья Тихомирова рассказывает: «Когда эти дети приходят к нам, никто не акцентирует внимания на том, что они какие-то не такие, никто не вешает ярлыков. Их вовлекают в спортивные соревнования вместе с обычными детьми, и они, хоть не сразу, но показывают хорошие результаты. А если получилось здесь, значит, получится и в другом месте. То есть появляется стимул заняться чем-то полезным и уверенность: «Я могу!».

Ожидаются сюрпризы

В настоящее время Полоцкий районный центр детей и молодежи готовится к празднованию Дня белорусской письменности. В рамках Скориновских дней учреждение представляет проект «Потомки Скорины», который включает в себя 10 других проектов. Хочется подробнее остановиться на одном из них — это ло­скутное шитье «Полотно дружбы», которое жители и гости города смогут увидеть во время торжества. На нем будет изображена эмблема Республики Беларусь «Город, дружественный детям» и гербы 25 городов, ко­торые присоединились к глобальной инициативе «Город, дружественный детям». К созданию полотна подключились и дошкольные учреждения, создавшие дополнительные эмблемы «Детство», «Мир», «Дружба», «Семья», «Счастье».

И еще много других сюрпризов готовит Центр. «Завершающим станет проект «I ззяе сонца Скарыны», который пройдет во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» при поддержке Нацио­нального центра художественного творчества, — приоткры­вает заве­су тайны директор ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» Ирина Стреленко. — У нас заказано мультимедийное лазерное шоу. Ожидаем гостей из Министер­ства образования. И даже представители городов, которые не присоединились к глобальной инициативе, проявили желание поучаствовать в проекте».

Полочане также гордятся оказанным доверием — провести республиканский детско-молодежный форум «Нам жыць і працаваць на роднай зямлі» с участием республиканского координационного Совета Молодежных парламентов Республики Беларусь.

ЭКОЛОГИЯ+

Работа в отделе экологического воспитания направлена на изучение растительного и животного мира и природы в целом. Здесь дети учатся мастерить поделки из природного материала, который, к слову, заготавливают самостоятельно, плетут из лозы, занимаются валянием из шерсти.

Особое внимание уделяется изучению основ энергосбережения. Ежегодно кружки данного отдела посещают порядка 400 ребят. Многие из них — постоянные уча­стники областных и республиканских конкурсов, акций. К примеру, с республиканского конкурса по флористике «Лед. Цветы. Фантазия» полочане всегда приезжают с победой. А ежегодная акция «Поможем пернатому другу» учит проявлению заботы о птицах в холодный период.



«Дети с охотой ухаживают за питомцами из нашего живого уголка, — говорит методист отдела экологического воспитания Ольга Гусева. — Есть у нас хорьки, шиншиллы, мадагаскарские тараканы, большой черный таракан, песчанки монгольские, сирийские и джунгарские хомяки,

красноухая, болотная, сухопутная черепахи, дегу (чилийская белочка), мор­ские свинки — розетчатая и гладкошерстная, декоративные кролики, улитка ахатина, кана­рейки, попугаи — розелла, неразлучники, ара». Возникает вопрос: чем же их всех кормить? «На своем огороде мы выращиваем растения и заготавливаем сено для жи­вотных. Что-то, конечно, закупаем», — добавляет ОльгаГеннадьевна.

В этом году планируется открытие бесплатного кружка по начальному экологическому образованию для малышей от 2 до 6 лет. Также предполагается во­зобновление Научного общества учащихся и Школы юных лесо­водов.

Отдел эклогического воспитания ждет вас по адресу: г.Полоцк, ул.Туснолобовой-Марченко, 2, контактный телефон 41-27-23.

Будущее начинается сегодня

В наш век высоких технологий не отстают от прогресса и педагоги отдела технического творчества и социально-педагогической деятельности.

Вместе с ними ребята окунутся в мир будущего, а возможно, даже станут настоящими изобретателями. Мобильное кино, видео­монтаж, судомоделирование, робототехника, кон­струирование, бумагопластика, художественная обработка дерева, основы безопасности, — всему этому и многому другому здесь научатся дети.

Особой популярностью пользуется увлечение картингом, в котором к тому же активно участвуют не только дети, но и их родители. Вот уже несколько лет подряд полоцкие ребята разных возрастов командой выезжают в Минск на соревнования по картингу, с которых привозят не только победу и награды, но и незабываемые впечатления, и заряд позитива.

Заинтересовались? Адрес отдела технического творчества и социально-педагогической деятельности: г.Полоцк, ул.Гагарина, 138, контактный телефон 44-26-57.

а жизни приглашает отдел туризма, краеведения и экскурсий, который включает в себя спортивные секции, исторический варгейм, игру на гитаре, народные ремесла, изучение истории родного края и прочие полезные и увлекательные занятия. В отделе имеется необходимое снаряжение, поэтому время, проведенное в любом из кружков данной направленно­сти, обещает быть интересным. В этом году дополнительно планируется ввести и развивать «роликовый» спорт. Наверняка многие уже слыхали и про веревочный городок в Боровухе-3. Поступившим в кружки данного отдела предоставляется отличная возможность стать его по­стоянным посетителем. Кроме того, сотрудниками организуется семейный досуг. Если, к примеру, ребенок занимается в спортивном или в туристиче­ском кружке, то у членов его семьи есть отличный шанс совершенно бесплатно попробовать что-нибудь из этой области.

Отдел туризма, краеведения и экскурсий расположен по адресу: г.Полоцк, ул.Вологина, 1а, контактные телефоны: 49-12-97, 49-53-96.

О полочанах знают даже в Японии

Выбрав направления отдела художест­венного творчества и культурно-досуговой деятельности, ребенок научится делать аппликации из соломки, изготавливать изделия из кожи, работать с берестой, мастерить сувенирных куколок из льна.

Как правило, дети всегда с удоволь­ствием занимаются лепкой, поэтому им, без сомнения, по душе придутся тестопластика и керамика. Все это пред­лагает образцовая студия «Белорусская соломка». «Большой популярно­стью пользуется «Разноцветная палитра», образцовая студия изобразительного творчества, — делится директор ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» Ирина Стреленко. — Поэтому знающие родители записывают к нам детей уже с конца весны. Ведь, как показывает практика, желающих заниматься так много, что группы оказываются укомплектованными еще до начала учебного года». И не удиви­тельно. Из года в год изостудия участвует в респуб­ликанских конкурсах, таких как «Калядная зорка», — в нем работы полоцких детей всегда занимают первые места. Знают о наших юных таланах даже в Японии, где проходит международный заочный конкурс детского рисунка «Канагава-Биеннале», и в нем учащиеся Центра всегда показывают достойный результат.



Если вы усмотрели в своем ребенке отличное чувство ритм­а — добро пожаловать в образцовый танцевальный коллектив «Нон-Стоп». Его участники — желанные гости на мероприятиях как городского, так и областного и республиканского масштабов. По словам методи­ста отдела художественного творчества и культурно-досуговой деятельности Олеси Коваленко, опытный и профессио­нальный руководитель коллектива Валентина Овсянникова знает подход к каждому ребенку, по­этому ее подопечные тянутся к ней и с удовольствием посещают занятия.



Отдел также предлагает обучение теат­ральному мастерству, художественному чтению. «Для девчонок будут интересными занятия в театре мод, — отмечает культорганизатор Ирина Петрушко, — они научатся не только шить костюмы, но и дефилировать в них». Кстати, в наступающем учебном году открываются еще и новые вокальные на­правления.

У родителей дошколят от 4,5 до 6 лет есть возможность отдать своих крошек в школу раннего развития «Родничок», которая работает по субботам и воскресеньям. Это отличная возможность подготовить ребенка к школе и тем самым придать ему уверенности в своих силах. Обучение проводится на платной основе.

За подробной информацией можно обратиться по адресу: г.Полоцк, ул.Ф.Скорины, 8, или по телефонам: 42-26-44, 42-76-90.



Деятельность Полоцкого районного центра детей и молодежи обширна и разнообразна и охватывает все сферы жизни города и не только. А перечисленное выше —

лишь малая доля того, чем зани­мается учреждение. Для того чтобы узнать больше, приходите и приводите сюда своих детей, детей своих друзей

и знакомых.



Педагоги, работающие в Центре, всегда рады встрече с вами. Они умеют по-настоя­щему заинтересовать, увлечь и увидеть ту самую «изюминку» в ребенке. И, возможно, в бу­дущем именно занятия в кружках станут определяющими в профессиональном выборе. Как говорится: «Что знаешь, что умеешь, то и за плечами носишь».

Набор детей в кружки осуществляется до 15 сентября.