В рамках Фестиваля средневековой культуры «Рубон» в программе Республиканского Дня письменности (место проведения — территория возле Кургана Бессмертия) отдельным блоком будет представлен туристический потенциал Республики Беларусь, Витебской области и Полоцкого региона.
В рамках Фестиваля средневековой культуры «Рубон» в программе Республиканского Дня письменности (место проведения — территория возле Кургана Бессмертия) отдельным блоком будет представлен туристический потенциал Республики Беларусь, Витебской области и Полоцкого региона.
2 сентября — 12.00-20.00,
3 сентября — 11.00-15.00
«Туристическая аллея» с участием субъектов туристической индустрии Республики Беларусь и Витебской области
3 сентября — 11.00-12.00
На основной сцене состоится презентация «Вiцебшчына турыстычная запрашае…» с выступлениями крупных туроператоров республики и области, представителей передовых туристических регионов области (Глубокое, Миоры, Шарковщина, Браслав).
2-3 сентября
будет организована работа туристско-информационных центров:
• стационарного Полоцкого туристического информационного центра (г.Полоцк, проспект Франциска Скорины, 8) с возможностью приобрести сувениры, сертификаты о посещении географического центра Европы, заказать экскурсию и т.п.;
• в исторической части города — по проспекту Франциска Скорины, на площади Франциска Скорины, у информационного стенда у гостиницы «Двина»;
• на нижней площадке у Софийского собора, у информационного стенда по ул.Нижне-Покровской;
• на территории проведения Фестиваля средневековой культуры «Рубон», территория возле Кургана Бессмертия.
На базе передвижных турцентров туристы смогут получить общую информацию о туристических предложениях региона, программе праздника и заказать экскурсию.
Гостям города будет предложено 5 новых туристско-экскурсионных маршрутов: «Возрождение полоцкого средневекового судоходства», «Полоцк фестивальный»,
«Окраины древнего Полоцка с высоты птичьего полета», «Полоцк древний и вечно молодой: в погоню за здоровьем!», «Промышленные традиции древнего Полоцка».
Сбор экскурсантов на экскурсии и оплата экскурсий будут осуществляться в головном турцентре (проспект Франциска Скорины, 8).