В рамках Фестиваля средневековой культуры «Рубон» в программе Республиканского Дня письменности (место проведения — территория возле Кургана Бессмертия) отдельным блоком будет представлен туристический потенциал Республики Беларусь, Витебской области и Полоцкого региона.

В рамках Фестиваля средневековой культуры «Рубон» в программе Республиканского Дня письменности (место проведения — территория возле Кургана Бессмертия) отдельным блоком будет представлен туристический потенциал Республики Беларусь, Витебской области и Полоцкого региона.

2 сентября — 12.00-20.00,

3 сентября — 11.00-15.00

«Туристическая аллея» с участием субъектов туристической индустрии Республики Беларусь и Витебской области

3 сентября — 11.00-12.00

На основной сцене состоится презентация «Вiцебшчына турыстычная запрашае…» с выступлениями крупных туроператоров республики и области, представителей передовых туристических регионов области (Глубокое, Миоры, Шарковщина, Браслав).

2-3 сентября

будет организована работа туристско-информационных центров:

• стационарного Полоцкого туристического информационного центра (г.Полоцк, проспект Франциска Скорины, 8) с возможностью приобрести сувениры, сертификаты о посещении географического центра Европы, заказать экскурсию и т.п.;

• в исторической части города — по проспекту Франциска Скорины, на площади Франциска Скорины, у информационного стенда у гостиницы «Двина»;

• на нижней площадке у Софийского собора, у информационного стенда по ул.Нижне-Покровской;

• на территории проведения Фестиваля средневековой культуры «Рубон», территория возле Кургана Бессмертия.

На базе передвижных турцентров туристы смогут получить общую информацию о туристических предложениях региона, программе праздника и заказать экскурсию.

Гостям города будет предложено 5 новых туристско-экскурсионных маршрутов: «Возрождение полоцкого средневекового судоходства», «Полоцк фестивальный»,

«Окраины древнего Полоцка с высоты птичьего полета», «Полоцк древний и вечно молодой: в погоню за здоровьем!», «Промышленные традиции древнего Полоцка».

Сбор экскурсантов на экскурсии и оплата экскурсий будут осуществляться в головном турцентре (проспект Франциска Скорины, 8).