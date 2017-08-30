3 сентября в 17.00 в Полоцком городском Дворце культуры состоится премьера спектакля Заслуженного коллектива Республики Беларусь театра «Пилигрим» «Легенда о Всеславе Полоцком».
30.08.2017   //   Автор:   //   Главное, Дзень беларускага пісьменства   //   Нет комментариев   //   58 Views

3 сентября в 17.00 в Полоцком городском Дворце культуры состоится премьера спектакля Заслуженного коллектива Республики Беларусь театра «Пилигрим» «Легенда о Всеславе Полоцком».
Этот спектакль станет подарком творческого коллекти­ва к 1155-летию Полоцка. Он направлен на воспитание чув­ства гордости за свою землю, укрепление веры в собст­венные силы и объединение полочан в любви к своему городу, призывает к ответственности за историческое наследие, которое досталось нам от предков. Желающие также смогут посмотреть спектакль
9 и 16 сентября в 18.00.

Елена Каленик
Автор:

Заместитель главного редактора. Деятельность сфер культуры, медицины, торговли, образования всегда стремится держать в поле зрения. Ведущая страничек «Ваше здоровье» и «Полочаночки». Всегда даст компетентный ответ и дельный совет по телефону 8(0214)42-86-28.

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