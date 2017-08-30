3 сентября в 17.00 в Полоцком городском Дворце культуры состоится премьера спектакля Заслуженного коллектива Республики Беларусь театра «Пилигрим» «Легенда о Всеславе Полоцком».

3 сентября в 17.00 в Полоцком городском Дворце культуры состоится премьера спектакля Заслуженного коллектива Республики Беларусь театра «Пилигрим» «Легенда о Всеславе Полоцком».

Этот спектакль станет подарком творческого коллекти­ва к 1155-летию Полоцка. Он направлен на воспитание чув­ства гордости за свою землю, укрепление веры в собст­венные силы и объединение полочан в любви к своему городу, призывает к ответственности за историческое наследие, которое досталось нам от предков. Желающие также смогут посмотреть спектакль

9 и 16 сентября в 18.00.