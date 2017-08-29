Совсем иной, обновленный вид к началу сентября будут иметь два объекта общепита Полоцкого райпо: мини-кафе в деревне Бараново на автомобильной трассе Полоцк-Витебск и кафе на проспекте Франциска Скорины.

Совсем иной, обновленный вид к началу сентября будут иметь два объекта общепита Полоцкого райпо: мини-кафе в деревне Бараново на автомобильной трассе Полоцк-Витебск и кафе на проспекте Франциска Скорины.

С начала июля велась модернизация этих объектов, сейчас строители устанавливают новую световую рекламу, на этой неделе оба объекта будут сданы «под ключ».

Внимание многочисленных гостей Дня белорусской письменности, безусловно, привлечет объект придорожного сервиса в деревне Бараново. Силами строителей здесь полностью переделаны фасад и интерьер мини-кафе, обустроена крытая площадка для отдыха на улице. На ремонт объекта потрачено 70 тысяч рублей, на новое торговое и холодильное оборудование — еще 10 тысяч. Уже в первый день сентября торговые работники порадуют покупателей прохладительными напитками и вкусной едой.

Кафе «Лепим сами» Полоцкого райпо заменит бывшее мини-кафе на проспекте Ф.Скорины. Оно распахнет свои двери перед покупателями 1 сентября. Изюминкой этого места общепита станет приготовление пельменей на глазах посетителей. Повара-профессионалы будут готовить любимое многими блюдо с разным наполнением и предлагать его покупателям «с пылу с жару». Этот объект общепита полностью модернизирован, здесь заменено торговое и холодильное оборудование, сделана перепланировка подсобных помещений. Новый интерьер кафе — оригинальный и уютный, придется по вкусу полочанам и гостям города. На модернизацию, оборудование и рекламу нового объекта потрачено более 100 тысяч рублей. В эти дни в кафе идет установка и подключение оборудования, завозятся продукты. В новой пельменной будет 30 посадочных мест. Приходите с друзьями, угощайтесь вкусными пельме­нями, приятного аппетита!