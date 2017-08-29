Обращения граждан — на контроле

Прокуратурой Полоцкого района проведен комплексный анализ обращений граждан и юридиче­ских лиц, поступивших в прокуратуру района в первом полугодии 2017 года.

Поступившие в прокуратуру района за анализируемый период 2017 года обращения граждан и юридических лиц показали, что ряд организаций и учреждений допускает нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц, Директивы Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2006 г. №2 «О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения», что в свою очередь приводит к нарушению законных интересов, прав и свобод граждан и юридических лиц.

Так, в коллективном обращении жильцов дома №116 по ул.Дзержинского г.Полоцке, посту­пившем в прокуратуру района, люди жаловались на своих соседей — семью З.: мать-пенсионерку и ее совершеннолетнего сына, квартира которых находится в антисанитарном состоянии, что у них содержатся 10 собак и 3 кошки, что отключены в квартире З. все жилищно-комму­нальные услуги, в подъезде от их квартиры стоит неприятный запах, что иногда З. справляют естественные надобности в подъезде.

В ходе рассмотрения обращения прокуратурой Полоцкого района с привлечением специалистов ГУ «Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии», ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Полоцкого района», управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома, ЖЭС-3 КУП «ЖКХ г.Полоцка» было проведено обследование квартиры, где проживают З.

В ходе обследования доводы заявителей подтвердились, квартира З. находилась в антисанитарном состоянии: по всей квартире были разбросаны бытовой мусор, грязная одежда, элементы старой сломанной мебели, остатки продуктов питания, квартира загрязнена экскрементами животных и людей. В квартире стоял устойчивый неприятный запах гнили и экскрементов, который распространялся по первым двум этажам подъезда в доме, где живут З. В квартире было установлено наличие около 10 собак и 2 кошек, которые при открытии двери в квартиру З. разбежались по подъезду и улице.

Соседи семьи З. пояснили, что подобный образ жизни семья ведет уже на протяжении многих лет. Из квартиры З. к ним в квартиры проникает неприятный запах, а также иногда ползут тараканы. У некоторых из соседей имеются маленькие дети, которых пугают собаки, проживающие в квартире З. Жильцы соседних квартир опасаются за здоровье своих детей из-за антисанитарии, которую развели З., время от времени семья З. в подъезд «ходят в туалет».

Как было установлено, квартира, где проживают мать и сын З., находится в их собственности (по 1/2 доле в праве собственности на квартиру у каждого).

Организацией, осуществляю­щей эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющей жилищно-коммуналь­ные услуги, в отношении дома №116 по ул.Дзержинского в г.Полоцке, является КУП «ЖКХ г.Полоцка». Работниками ЖЭС-3 КУП «ЖКХ г.Полоцка» мероприятия по контролю за соблюдением Правил пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.05.2013 г. №399, с семьей З. проводились нерегулярно, действенного влияния на данную семью работники ЖЭС-3 не оказывали, вследствие чего З. продолжали грубо нарушать нормы Правил, и эти нарушения продолжали негативно влиять на жизнь их соседей, нарушая тем самым их права и законные интересы.

Протоколы об административных правонарушениях за нарушения Правил составлялись также за редким исключением (за период с 2015 года по июнь 2017 года судом рассмотрен лишь 1 такой протокол в отношении матери и 2 — в отношении сына).

Таким образом, ненадлежащее выполнение работниками ЖЭС-3 КУП «ЖКХ г.Полоцка» своих должно­стных обязанностей, отсутствие систем­ного и принципиального подхода к контролю за исполнением со сто­роны семьи З. Правил пользования жи­лыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений стали предпосылками к устоявшемуся антиобщественному поведению со стороны семьи З., выраженному в грубых нарушениях норм Правил и делающих невозможным нормальное проживание с ними в одном многоквартирном жилом доме.

По результатам проверки по коллективному обращению жильцов дома №116 по ул.Дзержинского в г.Полоцке прокуратурой района было внесено представление в КУП «ЖКХ г.Полоцка», по результатам рассмотрения которого инженер по работе с населением ЖЭС-3 КУП «ЖКХ г.Полоцка» привлечена к дисциплинарной ответственности, а также по поручению прокуратуры начата подготовка дел об административных правонарушениях в отношении матери и сына З., в результате чего они были привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.21.16 КоАП Республики Беларусь.

С.А.ТРОШКО, прокурор

Полоцкого района,

старший советник юстиции.