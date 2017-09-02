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На фестываль кнігі і прэсы на пляцоўку да «Полацкага весніка» і «СМІ Віцебшчыны» завітаў губернатар вобласці Мікалай Шарстнёў (ФОТА)
На фестываль кнігі і прэсы на пляцоўку да «Полацкага весніка» і «СМІ Віцебшчыны» завітаў губернатар вобласці Мікалай Шарстнёў (ФОТА)
02.09.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
//
Дзень беларускага пісьменства
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Автор:
«Полацкі веснік»
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