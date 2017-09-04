Поздравление Главы Администрации Президента Республики Беларусь с 1155-летием города Полоцка и Днем белорусской письменности.

Уважаемый Николай Николаевич!

Дорогие полочане, земляки!

Примите самые искренние поздравления с 1155-летием города Полоцка и Днем белорусской письменности!

История каждого города является памятью народа и тем фундаментом, на котором он строит свою жизнь, а многовековая история Полоцка – предмет безусловной гордости не только жителей города, но и всей Беларуси.

Это особенный, неповторимый город, где зарождалась, утверждалась и крепла белорусская история и государственность. Город, который дал миру столько выдающихся личностей: великий князь Вячеслав Брячиславович, просветительница и Святая заступница Земли Белорусской преподобная Евфросиния Полоцкая, философ и педагог Симеон Полоцкий, первопечатник и гуманист Франциск Скорина.

Символично, что в год 500-летия белорусского книгопечатания древний город Полоцк вновь стал столицей Дня белорусской письменности, который олицетворяет собой единство белорусского печатного слова с историей белорусского народа, позволяет стать духовно ближе друг к другу, возвращает к истокам православных ценностей.

От всей души желаю нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания, а всем его жителям – доброго здоровья, мира и благополучия. Пусть праздничные торжества будут яркими, самобытными и надолго запомнятся гостям и полочанам!

Н.И.Кочанова,

Глава Администрации Президента Республики Беларусь.