Поздравление Государственнго секретаря Союзного государства Днем белоруской письменности

Уважаемые полочане и гости города!

Примите мои искренние поздравления в связи с национальным праздником – Днем белоруской письменности. Этот праздник вновь и вновь демонстрирует нерушимое единство белорусского печатного слова с историей белорусского народа.

Отрадно, что в этом году белорусы, как и весь славянский мира, отмечают еще одну знаменательную дату – 500-летие белорусского и восточнославянского книгопечатания, которое возникло благодаря деятельности уроженца Полоцка Франциска Скорины. Значение трудов Ф.Скорины в истории духовной культуры Беларуси, России, Украины, Литвы и ряда других стран трудно переоценить. Благодаря его просветительской и издательской деятельности Беларусь стала одной из наиболее развитых стран Европы и приобщилась к интеллектуальному наследию мировой цивилизации.

Нынешний год для Полоцка особенный. Древнейший из городов восточных славян празднует 1155-летие с момента первого упоминания в летописях. Это колыбель белорусской государственности. Полоцк также стал для белорусов центром православного мира. Здесь был возведен третий после Киева и Новгорода величественный Софийский собор, где святая преподобная Евфросиния Полоцкая основала Спаса-Преображенский монастырь, откуда шла наука и просвещение для протсого народа.

Полоцк дал миру мыслителя и поэта, ученого Симеона Полоцкого, который был одним из самых влиятельных церковных и светских деятелей России.

Однако Полоцк гордится не только своим великим прошлым – он с уверенностью смотрит в будущее. Сегодня город является одним из крупнейших промышленных центров Республики Беларусь, здесь активно развиваются международные контакты, создаются привлекательные туристические маршруты.

Знаменательно, что именно древний Полоцк стал наиболее востребован и для мероприятий Союзного государства. С участием бюджетаСоюзного государства в городе воссоздан памятник Героям Отечественной войны 1812 года.

Молодежные фестивали, творческие конкурсы, олимпиады школьников и другие знаковые мероприятия Союзного государства неоднократно проходили в городе.

При поддержке Постоянного Комитета Союзного государства изданы книги “Франциск Скорина – человек мира”, “С.Полоцкий “Орел Российский”, “Полоцк – Смоленск. Вехи общей судьбы”, “Народы России и Беларуси в год наполеоновского нашествия”, “Победа – одна на всех”.

Уважаемые участники праздничных мероприятий! Отношения между нашими народами всегда отличались особой теплотой. Уверен, что так будет и впредь, ведь нас объединяют не только многовековая история и общая культура, но и общие интересы, устремленные в будущее.

Желаю вам, дорогие друзья, здоровья и мира, благополучия и счастья!

Г.Рапота, Государственный секретарь Союзного государства.