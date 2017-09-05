8 сентября в 18.00 состоится открытие Центра чтения и активного творчества «Библио PUZZLE» в Детской библиотеке им. Л.Н. Толстого – филиале №1 по адресу ул. Свердлова 17.

8 сентября в 18.00 состоится открытие Центра чтения и активного творчества «Библио PUZZLE» в Детской библиотеке им. Л.Н. Толстого – филиале №1 по адресу ул. Свердлова 17.

Центра чтения и активного творчества «Библио PUZZLE» — это чудесный мир сказок и новых открытий для Вас и Вашего ребенка. Наш Центр предоставляет безграничные возможности для самореализации и всестороннего раскрытия личности малыша. У нас ребенку будет комфортно, уютно, так как доброжелательные библиотекари-педагоги создают атмосферу теплоты и внимания.

На торжественном открытии Центра мы расскажем о новых способах привлечения малышей к чтению и активному творчеству, подскажем, как организовать развивающий досуг. Присутствующие смогут принять участие в деятельности каждой из студий Центра (элементы творческих занятий «Чтение с пелёнок», знакомство с техникой рисование по песку в арт-студии «Сказка в красках», игры в группе «Юла», библиоконсультация). По окончанию состоится родительское собрание, после которого родители смогут записать детей по одному из направлений.

Приглашаем разделить это радостное событие вместе с нами и посмотреть на библиотеку с новой стороны.

Телефон для справок +37529 898-13-22.