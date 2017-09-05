Начат прием фильмов для участия в Республиканском открытом конкурсе любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино»

Вы уже сняли новый фильм для участия в конкурсе «Я снимаю кино»?

Рады сообщить, что мы вновь принимаем ваши заявки и жаждем новых интересных фильмов! Спешите, ведь в этом году прием заявок заканчивается 15 октября!

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке организации и проведения Республиканского открытого конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино»

Настоящая Инструкция определяет порядок организации и проведения Республиканского открытого конкурса любительских фильмов имени Юрия Тарича «Я снимаю кино» (далее – Конкурс). Конкурс проводится в честь уроженца г. Полоцка, основателя белорусского игрового кино Ю.В. Тарича.

Целями конкурса являются:

популяризация результатов творческой деятельности любителей в области кинематографии и телевидения;

развитие и популяризация лучших традиций и достижений национального киноискусства, приобщение к ним широких слоев общества;

демонстрация достижений в области кинематографии и телевидения;

выявление и поддержка талантливой молодежи;

развитие и укрепление международных связей.

Организаторами конкурса является Министерство культуры Республики Беларусь, Витебский областной исполнительный комитет, Полоцкий районный исполнительный комитет, республиканское унитарное предприятие «Национальная киностудия «Беларусьфильм». Для непосредственного руководства организацией и проведением конкурса создается организационный комитет (далее – оргкомитет).

В его состав входят представители Министерства культуры Республики Беларусь, главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского областного исполнительного комитета, отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого районного исполнительного комитета, Телепрограммы «Скиф-Полоцк», республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм», УО «Белорусская государственная академия искусств», института журналистики УО «Белорусский государственный университет».

Состав оргкомитета согласовывается со всеми организаторами конкурса.

Члены оргкомитета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

Конкурс проводится ежегодно в 4 этапа. Заключительный 4 этап подведения итогов конкурса проводится в г. Полоцке (в канун Дня белорусского кино (17 декабря)). Сроки проведения конкурса устанавливаются Полоцким районным исполнительным комитетом по согласованию с организаторами.

I этап конкурса: с 1 сентября по 15 октября − прием фильмов для участия в конкурсе, техническая оценка;

II этап конкурса: с 15 сентября по 15 ноября − классификация конкурсных фильмов в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

III этап конкурса: с 1 октября по 30 ноября − оценка конкурсных фильмов Жюри конкурса; показ в эфире «Телепрограммы «Скиф-Полоцк» конкурсных фильмов, допущенных оргкомитетом и Жюри конкурса, голосование телезрителей.

IV этап конкурса: с 1 по 17 декабря года – подведение итогов конкурса, награждение победителей и лауреатов конкурса.

Заключительный IVэтап конкурса состоит из двух частей:

I часть IV этапа – проведение мастер-классов специалистами республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм», УО «Белорусская государственная академия искусств», института журналистики УО «Белорусский государственный университет». Программа мастер-классов разрабатывается и утверждается оргкомитетом конкурса, не позднее 1 декабря года проведения конкурса. К участию в мероприятиях I части IV этапа допускаются конкурсанты-финалисты. Оргкомитет по согласованию с Жюри правомочен пригласить к участию в мероприятиях I части IV этапа иных конкурсантов, не вошедших в финал.

II часть IV этапа – Церемония подведения итогов конкурса. К участию в мероприятиях II части IV этапа допускаются все конкурсанты. На Церемонии подведения итогов конкурса проводится награждение в соответствии с данной Инструкцией. Все дипломы и награды вручаются на Церемонии подведения итогов конкурса. В случае отсутствия конкурсанта (или его представителя) на Церемонии подведения итогов конкурса, сувениры и дипломы остаются на хранение в оргкомитете до востребования, конкурсанту по электронной почте в формате JPG высылается электронная копия дипломов.

Оргкомитет осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением конкурса. Оргкомитет рассматривает и утверждает:

символику конкурса, образцы наград (дипломов) и иную атрибутику конкурса;

общий список участников конкурса и представленных конкурсных работ, список участников заключительного этапа конкурса;

программу заключительного этапа конкурса, график проведения мастер-классов и сценарий Церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса. Оргкомитет утверждает состав Жюри конкурса, виды поощрения победителей и лауреатов конкурса. Оргкомитет осуществляет взаимодействие с Дирекцией конкурса, заинтересованными субъектами культурной деятельности, иными юридическими лицами по вопросам организации и проведению всех этапов конкурса и его освещения в средствах массовой информации. Оргкомитет определяет виды и формы информационно-рекламной поддержки конкурса. Оргкомитет вносит на рассмотрение организаторов конкурса предложения по финансированию организации и проведения этапов конкурса, количеству пригласительных билетов на Церемонию награждения победителей конкурса, видах поощрения лауреатов и победителей конкурса. Оргкомитет решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения всех этапов конкурса.



Заседания оргкомитета считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей его состава.

Решение оргкомитета принимается путем открытого голосования и считается принятым, если за него проголосовало более половины членов оргкомитета, присутствующих на заседании.

Решение оргкомитета оформляется протоколом, который подписывается председателем оргкомитета.

Дирекция конкурса: организует работу по реализации организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению конкурса;

рассматривает анкеты-заявки на участие в конкурсе;

вносит предложения в смету на организацию и проведение конкурса;

по согласованию с Министерством культуры, Витебским областным исполнительным комитетом, Полоцким районным исполнительным комитетом осуществляет приглашение гостей и участников, определяет сроки их пребывания;

обеспечивает организацию проведения информационно-рекламной кампании конкурса;

вносит на рассмотрение Оргкомитета предложения по формированию: состава жюри конкурса; списка представителей средств массовой информации; списка гостей и иных лиц, участвующих в подготовке и проведении конкурса;

выполняет иные функции, связанные с подготовкой и проведением конкурса. Фильмы, представленные на конкурс, оценивает жюри.

Состав жюри в количестве не менее 7 человек, утверждается оргкомитетом конкурса не позднее, чем за 5 дней до начала проведения конкурса.

В состав жюри не могут входить лица, имеющие отношение к созданию фильмов, представленных на конкурс.

Информация о проведении конкурса размещается в глобальной компьютерной сети Интернет, на официальных сайтах:

конкурса (snimaukino.ru);

Министерства культуры Республики Беларусь;

Витебского областного исполнительного комитета;

Полоцкого районного исполнительного комитета;

ООО «Телеком-Гарант» г. Орша;

республиканского унитарного предприятия «Национальная киностудия «Беларусьфильм»;

УО «Белорусская государственная академия искусств»;

института журналистики УО «Белорусский государственный университет»;

а также, по усмотрению оргкомитета, на иных интернет-ресурсах.

Информация о проведении конкурса должна содержать сведения о времени, месте проведения конкурса, условиях проведения конкурса, критериях и порядке оценки творческих работ участников, порядке и сроках подведения итогов конкурса, а также иные необходимые сведения.

В Конкурсе принимают участие любители, любительские объединения, лица, обладающие имущественными правами на представляемые фильмы, а также иные заинтересованные организации (далее – участники) из Республики Беларусь, а также представители других стран без ограничений по возрасту, количеству работ и жанрам.

Конкурсные работы могут быть выполнены в любом жанре в игровой, неигровой, анимационной или смешанной формах:

фильм в игровой форме – фильм, который создаётся при помощи актерской игры;

художественный (игровой) фильм − фильм, имеющий в основе сюжет, воплощённый в сценарии, созданный с помощью актёрской игры, режиссёрского, операторского и прочих искусств.

фильм в неигровой форме – фильм, который создается путем съемок реальных событий и людей;

документальный фильм (или неигровой фильм) − фильм, в основу которого легли съёмки подлинных событий и лиц;

фильм в анимационной форме – фильм, который создается методом покадровой съемки последовательных фаз движения нарисованных и (или) объемных объектов;

анимационный фильм (мультипликационный фильм, мультфильм) − фильм, который создаются покадрово или на компьютере;

фильм в смешанной форме – фильм, в котором одновременно могут использоваться элементы фильмов игровой, неигровой и (или) анимационной форм.

Для участия в конкурсе участник заполняет анкету и заявку на сайте конкурса (www.snimaukino.ru). Конкурсные фильмы высылаются на DVD-диске, не позднее 15 октября текущего года проведения Конкурса:

на электронный адрес, указанный на сайте конкурса

или на электронный адрес Дирекции конкурса www.skif_polotsktv@mail.ru

или почтой в адрес Дирекции конкурса (Телепрограмма «Скиф-Полоцк», д. 5, ул. Евфросинии Полоцкой, 211415, г. Полоцк. С пометкой «на Конкурс «Я снимаю кино»).

Конкурсные фильмы предоставляются в формате:

видео: MPG-2 или MPEG-4. PAL 25fps, bitrey не ниже 6000 kbps (килобайт в секунду), желательно 1320х1080 Full HD (4:3 или 16:9);

звук (аудио): АС 3, 48 kHz, 16 bit;

хронометраж конкурсных работ до 20 мин. Конкурсные работы большего хронометража допускаются к конкурсу по решению Жюри и оргкомитета;

творческие работы, выполненные на иностранных языках, должны быть переведены на русский или белорусский языки, или обеспечены субтитрами на русском или белорусском языках.

К конкурсу допускаются работы, прошедшие технический отбор. Технический отбор осуществляется специалистами Дирекции конкурса.

Авторы творческих работ предоставляют оргкомитету конкурса эксклюзивное право некоммерческого использования творческих работ

в целях популяризации Конкурса, а так же для некоммерческого показа

в эфире Телепрограммы «Скиф-Полоцк» в рубрике «Я снимаю кино» и для размещения на сайте конкурса и иных интернет-ресурсах на усмотрение оргкомитета.

Представленные на конкурс творческие работы могут демонстрироваться во время проведения других мероприятий конкурса. По решению оргкомитета программа проведения конкурса может включать внеконкурсные, ретроспективные и другие показы фильмов, проведение иных мероприятий, которые не противоречат законодательству Республики Беларусь. Номинации конкурса:

«Игровой фильм» – фильм снят в игровой или смешанной форме

в любом жанре.

«Документальный фильм» – фильм снят в неигровой или смешанной форме.

«Анимационный фильм» – фильм снят в анимационной форме.

«Музыкальный клип» – фильм снят на основе музыкального произведения в игровой, неигровой, анимационной или смешанной формах.

«Социальный клип (ролик)» − фильм снят по социальной тематике в игровой, неигровой, анимационной или смешанной формах.

«Рекламный клип (ролик)» – фильм-реклама снят в игровой, неигровой, анимационной или смешанной формах.

«Тематическая телевизионная программа».

«Эссе».

«Ад Полацка пачаўся свет…»[1].

Награды и дипломы. Победители конкурса награждаются призами и дипломами по номинациям:

Диплом «Приз зрительских симпатий» − победители определяются по итогам зрительского интерактивного голосования, проводимого на интернет-сайтах, по всем номинациям;

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Тематическая телевизионная программа» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Тематическая телевизионная программа»;

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Анимация» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Анимация»;

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Ад Полацка пачаўся свет…» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Ад Полацка пачаўся свет…», посвященной празднованию 1155-летию г. Полоцка и 500-летию белорусского книгопечатания;

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Социальный клип (ролик)» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Социальный клип (ролик)»;

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Музыкальный клип (ролик)» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Музыкальный клип (ролик)»;

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Рекламный клип (ролик)» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Рекламный клип (ролик)».

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Эссе» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Эсее»;

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Документальный фильм» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Документальный фильм»;

Диплом лауреата I, II и III степени в номинации «Игровой фильм» − по решению Жюри награждаются авторы лучших работ в номинации «Игровой фильм».

«Гран-при» в номинации «Музыкальный клип»:

«Лучший художественный образ»;

«Лучшая операторская работа».

«Гран-при» в номинации «Документальный фильм»:

«Лучший оригинальный сценарий»;

«Лучший документальный фильм»;

«Лучшая главная роль»;

«Лучшая режиссерская работа»;

«Лучшая операторская работа».

«Гран-при» в номинации «Игровой фильм»:

«Лучший оригинальный сценарий»;

«Лучший художественный фильм»;

«Лучшая главная роль»;

«Лучшая режиссерская работа»;

«Лучшая операторская работа». Отдельные участники конкурса награждаются дипломами:



«Диплом Участника» − награждаются авторы творческих работ, допущенных к участию в Конкурсе;

«Диплом «Приз зрительских симпатий» − победитель определяется по итогам зрительского интерактивного голосования, проводимого на интернет-сайтах;

«Диплом (Почетная грамота, Благодарность Министра культуры) Министерства культуры Республики Беларусь» − решение о награждении именным дипломом (дипломами), их количество и жанры творческих работ принимается Министерством культуры Республики Беларусь;

«Диплом (Почетная грамота, Благодарность председателя Витебского областного исполнительного комитета) Витебского областного исполнительного комитета» − решение о награждении именным дипломом (дипломами), их количество и жанры творческих работ принимается Витебским областным исполнительным комитетом;

«Диплом (Почетная грамота, Благодарность председателя Полоцкого районного исполнительного комитета) Полоцкого районного исполнительного комитета» − решение о награждении именным дипломом (дипломами), их количество и жанры творческих работ принимается Полоцким районным исполнительным комитетом;

«Диплом Национальной киностудии «Беларусьфильм» − решение о награждении именным дипломом (дипломами), их количество и жанры творческих работ принимается Национальной киностудией «Беларусьфильм»;

«Диплом Белорусской государственной академии искусств» − решение о награждении именным дипломом (дипломами), их количество и жанры творческих работ принимается Белорусской государственной академией искусств;

«Диплом Института журналистики кафедры телевидения и радиовещания» − решение о награждении именным дипломом (дипломами), их количество и жанры творческих работ принимается Институтом журналистики БГУ, кафедры телевидения и радиовещания;

«Специальный диплом за создание творческой работы (активное участие в Конкурсе)» − награждаются авторы творческих работ, допущенных к участию в Конкурсе и отмеченные всеми членами Жюри.

Количество награждаемых Дипломами I, II и III степени, указанных в пункте 17 настоящей Инструкции, определяет Жюри.

Жюри конкурса в праве учредить дополнительные Дипломы, не входящие в номинации, указанные в пункте 17.

Решение жюри является окончательным и не подлежит пересмотру со стороны оргкомитета. Государственными органами, иными юридическими и физическими лицами по согласованию с оргкомитетом за счет средств источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь, могут быть учреждены специальные призы для награждения творческих работ конкурса. Финансирование расходов: по организации и проведению конкурса осуществляется в пределах средств республиканского и местных бюджетов, предусмотренных Министерством культуры, областным и Минскому городскому исполнительным комитетам, республиканским унитарным предприятием «Национальная киностудия «Беларусьфильм», УО «Белорусская государственная академия искусств», институту журналистики УО «Белорусский государственный университет» на проведение централизованных культурных мероприятий, иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь;

по проезду, проживанию и питанию участников конкурса осуществляется за счет средств направляющей стороны и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

[1] Номинация тематическая. Ежегодно тема номинации выбирается с учетом юбилейных и знаменательных дат.