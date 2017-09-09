«Хлебная лавка» в Полоцке распахнула свои двери для покупателей после масштабной реконструкции
Настоящим подарком для полочан и гостей города стало открытие «Хлебной лавки» — магазина филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», который после масштабной реконструкции распахнул свои двери для покупателей!
Объект фирменной торговли предприятия с богатым ассортиментом продукции, расположенный по пр.Ф.Скорины, 11, давно любим и востребован жителями города. А в преддверии празднования Дня белорусской письменности, 500-летия белорусского книгопечатания и 1155-летия города руководством Полоцкого хлебозавода было принято решение обновить магазин, проведя его реконструкцию с обновлением всего торгового оборудования, применением современных дизайнерских решений в оформлении интерьера. И надежды покупателей, которые с нетерпением ждали открытия «хлебного», полностью
оправдались!
Теперь, зайдя в «Хлебную лавку», сразу попадаешь в удивительную праздничную атмосферу, созданную благодаря продуманным цветовым решениям и световому оформлению, и чувствуешь, как расширилось пространство торгового зала. Впечатляют и современное холодильное оборудование, и новенькие стеллажи. А вверху, под сводами магазина, теперь взгляду открыты лепные потолочные карнизы, которые добавляют интерьеру шарма и дают понять, что находишься в здании со своей уникальной историей. А вот коллектив «Хлебной лавки»
остался прежним, знакомым, как и отменное качество собственной продукции Полоцкого хлебозавода. Пышные бока хлебных буханочек, румяные булочки и батоны, нарядные торты и пирожные, экструзионные хлебцы и кондитерские полоски — все на виду!
— Мы постарались сделать наш добрый старый магазин максимально уютным, функциональным и удобным для покупателей, — рассказывает заместитель директора филиала Полоцкий хлебозавод Дмитрий Изотов. — Надеемся, результат будет радовать полочан и гостей города, и они будут с удовольствием вновь и вновь приходить в наш магазин за покупками.
В день открытия «Хлебной лавки» приятным сюрпризом стала дегустация нового вида продукции от полоцких хлебопеков. Это кондитерские полоски «ЛеХрустье» с тремя различными вкусами — кофе с пломбиром, шоколада и трюфеля, карамели и тирамису. Все желающие могли их попробовать и похрустеть всласть! А затем тут же приобрести понравившийся продукт, чтобы разделить радость гастрономического открытия со своими близкими.
«Хлебная лавка» открыта для покупателей ежедневно, с 8.00 до 21.00 (в воскресенье — до 20.00) без перерыва на обед и без выходных. Приходите! Делать покупки в таком современном, нарядном магазине — одно удовольствие!