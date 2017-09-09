«Хлебная лавка» в Полоцке распахнула свои двери для покупателей после масштабной реконструкции

Настоящим подарком для полочан и гостей города стало открытие «Хлебной лавки» — магазина филиала Полоцкий хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром», который после масштабной реконструкции распахнул свои двери для покупателей!

Объект фирменной торговли предприятия с богатым ассортиментом продукции, расположенный по пр.Ф.Скорины, 11, давно любим и востребован жителями города. А в преддверии празд­нования Дня белорусской письменности, 500-летия белорусского книгопечатания и 1155-летия города руковод­ством Полоцкого хлебозавода было принято решение обновить ма­газин, проведя его реконст­рукцию с обновлением всего торгового оборудования, применением современных дизайнерских решений в оформ­лении интерьера. И надежды покупателей, которые с нетерпением ждали открытия «хлебного», полностью

оправдались!



Теперь, зайдя в «Хлебную лавку», сразу попадаешь в удивительную праздничную атмо­сферу, созданную благодаря продуманным цветовым решениям и световому оформлению, и чувствуешь, как расширилось пространство торгового зала. Впечатляют и современное холодильное оборудование, и новенькие стеллажи. А вверху, под сводами магазина, теперь взгляду открыты лепные потолочные карнизы, которые добавляют интерьеру шарма и дают понять, что находишься в здании со своей уникальной историей. А вот коллектив «Хлебной лавки»

остался прежним, знакомым, как и отменное качество собственной продукции Полоцкого хлебозавода. Пышные бока хлебных буханочек, румяные булочки и батоны, нарядные торты и пирожные, экструзионные хлебцы и кондитерские полоски — все на виду!

— Мы постарались сделать наш добрый старый магазин максимально уютным, функциональным и удобным для покупателей, — рассказывает заместитель директора филиала Полоцкий хлебозавод Дмитрий Изотов. — Надеемся, результат будет радовать полочан и гостей города, и они будут с удоволь­ствием вновь и вновь приходить в наш магазин за покупками.

Автор: Оксана Шуйская Редактор отдела экономики. Круг профессиональных интересов – новинки производства, новые проекты, события из трудовой жизни коллективов. Готовит спецвыпуски «Энергетик», «УП «Полоцкводоканал», курирует страничку клуба юных журналистов «Городские огни», ведет детскую страничку «Домовёнок». Есть информация? Звоните! Телефон 8(0214)42-44-57.

В день открытия «Хлебной лавки» приятным сюрпризом стала дегустация нового вида продукции от полоцких хлебопеков. Это кондитерские полоски «ЛеХрустье» с тремя различными вкусами — кофе с пломбиром, шоколада и трюфеля, карамели и тирамису. Все желающие могли их попробовать и похрустеть всласть! А затем тут же приобрести понравившийся продукт, чтобы разделить радость гастрономического открытия со своими близкими.«Хлебная лавка» открыта для покупателей ежедневно, с 8.00 до 21.00 (в воскресенье — до 20.00) без перерыва на обед и без выходных. Приходите! Делать покупки в таком современном, нарядном магазине — одно удовольствие!