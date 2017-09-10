Усекновение главы Иоанна Предтечи
11 сентября Православная Церковь вспоминает мученическую кончину Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого Святая Церковь чтит выше всех святых. Согласно церковному уставу в этот день необходимо соблюдать строгий пост.
После Крещения Господа Иисуса Христа проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Он обличал пороки и грехи, призывая народ к покаянию и указывая путь ко спасению через веру в Спасителя. Святой пророк обличал царя Ирода Антипу в том, что тот, при жизни брата своего Филиппа, женился на его жене Иродиаде. Согласно закону Моисея это являлось нарушением седьмой заповеди: не прелюбодействуй. Ирод не потерпел обличения и посадил пророка в темницу. Иродиада искала удобного случая, чтобы погубить святого…
Случилось так, что в день своего рождения Ирод устроил пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она своим танцем так угодила Ироду, что он поклялся перед гостями дать ей всё, чего бы она ни попросила. Саломия по наущению матери потребовала у Ирода голову святого Иоанна Крестителя. Царь не хотел казнить пророка. Ирод боялся гнева народа, но не мог нарушить своей клятвы. По приказу царя палач обезглавил Иоанна Предтечу, а голову на блюде отдали Саломии… Тело Иоанна Крестителя было погребено его учениками.
Вспоминая мученическую кончину святого Иоанна Предтечи, Православная Церковь воспевает его мужество и непреложную веру. Великий пророк Иоанн принял смерть ради истины, а беззаконник царь Ирод стал убийцей праведника ради лжи. Поэтому день Усекновения главы Иоанна Предтечи празднуется как победа правды над неправдой, как торжество вечной жизни над тленной ложью и беззаконием.
Александр Шахович,
протоиерей.