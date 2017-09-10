Усекновение главы Иоанна Предтечи

11 сентября Православная Церковь вспоминает мученическую кончину Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого Святая Церковь чтит выше всех святых. Согласно церковному уставу в этот день необходимо соблюдать строгий пост.

После Крещения Господа Иисуса Христа проповедь Иоанна Предтечи была непродолжительна. Он обличал пороки и грехи, призывая народ к покаянию и указывая путь ко спасению через веру в Спасителя. Святой пророк обличал царя Ирода Антипу в том, что тот, при жизни брата своего Филиппа, женился на его жене Иродиаде. Согласно закону Моисея это являлось нарушением седьмой заповеди: не прелюбодействуй. Ирод не потерпел обличения и посадил пророка в темницу. Иродиада искала удобного случая, чтобы погубить святого…

Случилось так, что в день своего рождения Ирод устроил пир, на котором перед гостями плясала Саломия, дочь Иродиады. Она своим танцем так угодила Ироду, что он по­клялся перед гостями дать ей всё, чего бы она ни попросила. Саломия по наущению матери потребовала у Ирода голову святого Иоанна Крестителя. Царь не хотел казнить пророка. Ирод боялся гнева народа, но не мог нарушить своей клятвы. По приказу царя палач обез­главил Иоанна Предтечу, а голову на блюде отдали Саломии… Тело Иоанна Крестителя было погребено его учениками.

Вспоминая мученическую кончину святого Иоанна Предтечи, Православная Церковь воспевает его мужество и непреложную веру. Великий пророк Иоанн принял смерть ради истины, а беззаконник царь Ирод стал убийцей праведника ради лжи. Поэтому день Усекновения главы Иоанна Предтечи празднуется как победа правды над неправдой, как торжество вечной жизни над тленной ложью и беззаконием.

Александр Шахович,

протоиерей.