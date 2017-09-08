Налоги платить просто

Прошла «прямая телефонная линия» с начальником инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь

по Полоцкому району Галиной Ивановной Болсун. В ходе

«прямой телефонной линии» поступили вопросы, которые, возможно, будут интересны читателям газеты.

Олег Геннадьевич: «У меня в собственности имеется участок и садовый домик в г.Полоцке, но сам я проживаю в г.Минске и своевременно уплатить налоги не смогу. Скажите, какая ответственность меня ждет за несвоевременную уплату земельного налога и налога на недвижимость?».

— Произвести уплату налогов можно любым удобным для плательщика способом: наличными денежными средствами в учреждениях банков, отделениях почтовой связи, или безналичным путем, используя банковскую пластиковую карточку, с помощью инфокиосков, платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта», посредством интернет-банкинга через систему ЕРИП.

В случае несвоевременной

уплаты земельного налога и налога на недвижимость, за каждый день просрочки начисляется пеня и в соответствии с частью 6 статьи 13.6 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.

Неуплата или неполная уплата физическим лицом суммы налога, которая превышает одну базовую величину, влечет наложение штрафа в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее пяти десятых базовой величины.

Светлана Владимировна: «Хочу заняться репетиторством, но не знаю, с чего начать».

— Репетиторство — это консультативные услуги по отдельным учебным предметам и дисциплинам, образовательным областям, темам, которые оказываются при непосредственном контакте с обучающимися. Помощь в подготовке к централизованному тестированию также будет являться репетитор­ством.

Для того чтобы работать репетитором, регистрации ИП не требуется. Сначала нужно подать письменное уведомление в налоговую инспекцию по месту жительства (т.е. по месту реги­страции, указанному в паспорте).

В нем, в частности, необходимо указать: вид деятельности, период, в течение которого Вы собираетесь заниматься репетиторством, место осуществления деятельности. Правильно оформить уведомление Вам помогут в налоговой инспекции.

При подаче уведомления не­обходимо будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность (вид на жительство в Республике Беларусь, удостоверение беженца), документы, подтверждающие право на льготу по уплате единого налога (если такое право

есть).

Для того чтобы работать репетитором, уплатите единый налог до начала оказания услуг.

В 2017 году ставка единого налога для репетиторов, не зареги­стрированных в качестве ИП,

установлена в следующих размерах:

• в городах Новополоцк, Полоцк — 37,00 бел. руб. в месяц;

• в других населенных пунктах — 27,00 бел. руб. в месяц.

Такие суммы Вам нужно будет уплачивать независимо от того, сколько вы зарабатываете, и только за те месяцы, в которых зани­маетесь репетиторством.

Как видим, работать репетиторством легально и без регистрации в качестве ИП очень просто. Вести учет полученных доходов, составлять и представлять отчетность в налоговый орган, приобретать и вести книгу учета проверок не нужно.

Ирина: «Моя соседка сдает квартиру в течение длительного времени. Скажите, должна ли она уплатить налог за сдачу

жилья?».

— Да, должна уплатить подоходный налог в фиксированной сумме. За неуплату по­доходного налога предусмотрена административная ответственность.

Владимир Дмитриевич: «Являюсь индивидуальным предпринимателем и осуществляю деятельность на территории г.Полоцка. Слышал, что сроки установки СКНО продлены. Скажите, в какие сроки я должен установить

СКНО?».

— Для индивидуальных предпринимателей, использующих кассовое оборудование, скорректированы сроки установки кассового оборудования, оснащенного средством контроля налоговых органов, т.е. перенесены на полгода. Для тех, кто работает в городах районного подчинения (в том числе г.Полоцк), установлен срок подключения 1.01.2019 г., на остальной территории республики (например, если объект находится в г.п.Ветрино) — до 1.02.2019 г.

По данному вопросу более подробную информацию можно получить в инспекции МНС по Полоцкому району по адресу: г.Полоцк, ул.Свердлова, 9, кабинет №24, или по телефону 8(0214)42-09-41.

Г.И.БОЛСУН, начальник

инспекции Министерства

по налогам и сборам

Республики Беларусь

по Полоцкому району.