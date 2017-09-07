Сохранить историко-культурное наследие страны

Прокуратурой Полоцкого района проанализировано выполнение субъектами хозяйствования требований о произведении обязательных отчислений в фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.

Главными целями фонда являются финансовая поддержка мероприятий по сохранению и восстановлению историко-культурных ценностей, обучение и повышение квалификации работников культуры, выплаты премий за духовное возрождение.

К основным источникам формирования фонда отнесены ежегодные отчисления от предпринимательской деятельности, которая оказывает непосредственное воздействие на историко-культурные ценности или зоны охраны недвижимых материальных историко-культурных ценно­стей, а также компенсации за вред, причиненный историко-культурным ценностям или зонам охраны.

Размеры таких отчислений для юридических и физических лиц Республики Беларусь, в том числе индивидуальных предпринимателей, составляют 5% от прибыли, полученной в результате деятельности, которая оказала непосредственное воздей­ствие на историко-культурную ценность или зоны охраны.

В случае отказа юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в выплате отчислений (компенсаций), их взыскание осуществляется в судебном порядке.

Следует обратить внимание, что нестационарные объекты торговли и общественного питания, которые размещаются на недвижимых материальных историко-культурных ценностях и в зонах их охраны, не должны привести к созданию застройки населенного пункта, не свойственной для ее исторического характера, и создавать препятствия для визуального восприятия этих недвижимых материальных историко-культурных ценностей.

Прокуратурой района в Полоцкий райисполком внесено представление о необходимости принятия дей­ственных мер по обеспечению уплаты всеми субъектами хозяйствования, предпринимательская деятельность которых оказывает непосредственное воздействие на историко-культурные ценности и зоны их охраны, соответствующих отчислений и компенсаций в фонд Президента Республики Беларусь по поддержке культуры и искусства.

Кроме того, во исполнение предписаний прокурора района об устранении нарушений законодательства об охране историко-культурного наследия руководителями субъектов хозяйствования были произведены соответствующие отчисления в фонд.

Д.Н.КОВАЛЕНКО, старший

помощник прокурора

Полоцкого района,

младший советник юстиции.