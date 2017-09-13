Полоцкий РК ОО «БРСМ» провел акцию по благоуст­ройству территории Верхнего замка

Вот и отшумели в нашем древнем городе День белорусской письменности, 500-летие белорусского книгопечатания и 1155-й день рождения нашего любимого Полоцка. И встретил он гостей похорошевшим и обновленным, а для этого пришлось хорошо потрудиться организациям и предприятиям города и района.

И, конечно, молодежь Полотчины в важном деле подготовки к торжествам не осталась в стороне. Ведь молодежная столица Беларуси должна была встретить гостей во всей красе.

Полоцкий РК ОО «БРСМ» во главе с и.о. первого секретаря Яной Лапанович провел акцию по благоуст­ройству территории Верхнего замка (бывший больничный городок) «Молодежь — за чистый город!». На протяжении трех дней работающая молодежь 15 предприятий и организаций города, активисты Полоцкой РО ОО «БРСМ», вооружившись необходимым инвентарем, вы­ходили на борьбу с травой, опавшими листьями, ветками и песком, намытым дождями на дорожки. Разделившись на небольшие группы, парни и девушки трудились дружно.

— Хотим, чтобы все праздничные мероприятия в нашем городе прошли на высоком уровне. А каким наш любимый город встретит гостей, во многом зависит от каждого из нас. Поэтому, узнав об акции «Молодежь — за чистый город!», решили принять участие, чтобы сделать уютнее и чище уголок Полоцка, который овеян тайнами истории, — поделился Олег Ульянов­ский из Полоцкой дистанции пути.



— Мы — молодое поколение — гордимся любимым городом. И хотим, чтобы он оставался всегда таким же уютным и красивым. А участие в акции РК ОО «БРСМ» по благоустройству территории Верхнего замка — еще одна возможность показать свою любовь к Полоцку не словом, а делом, — подчеркнула Вероника Мишуто (Полоцкий хлебозавод).

Молодежь активно орудовала выданным инвентарем, и территория Верхнего замка буквально на глазах преображалась.

Вот и еще один уголочек нашего древнего города преобразился, благодаря стараниям молодежи, к празднованию Дня белорусской письменности и 500-летия белорусского книгопечатания.