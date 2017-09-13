14 сентября Православная Церковь отмечает начало нового церковного года
14 сентября Православная Церковь отмечает начало нового церковного года — новолетие, которое в соответствии с византийской традицией именуется Началом индикта. В этот день на богослужении вспоминается, как Господь Иисус Христос в храме города Назарета прочел пророчество Исаии о наступлении лета благоприятного. В этом указании Спасителя византийцы видели Его предписание о праздновании дня Нового года.
В 312 году император Константин Великий постановил праздновать начало нового года 1 сентября. В первую очередь это было связано с системой установки и сбора податей. Константин Великий повелел также оканчивать воинскую службу по истечении 15 лет, после чего обеспечивать отставникам государственное пособие за счет сбора податей, которые собирали по окончании уборки урожая. Понятие «индикт» было введено много позже, в VI веке, при императоре Юстиниане I, который ввел в христианской Церкви календарное счисление по индиктам. Раз в 15 лет 1 сентября по Римской империи собиралась дань. Объявлялись размер податей, которые следовало собрать в данном году, переоценка имений.
На церковном Соборе в Москве в 1492 году, следуя византийской традиции, было принято решение праздновать новый год 1 сентября. Так продолжалось до правления императора Петра I. В 1699 году, опираясь на западные традиции, он постановил перенести гражданский Новый год на 1 января. С эпохи Петра в России даты празднования начала гражданского и церковного нового года разделились.
После революции 1917 года в России был введен новый — григорианский — календарь (новый стиль). Таким образом, по новому стилю новолетие отмечается 14 сентября.
Каждый год Православная Церковь начинает новый круг богослужений. Каждый день в году посвящен особым священным праздникам и постам. Календарный год — это период жизни христианина, в течение которого он призывается Церковью взойти на новую ступень духовной лестницы…
Александр ШАХОВИЧ, протоиерей.