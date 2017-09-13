14 сентября Православная Церковь отмечает начало нового церковного года

14 сентября Православная Церковь отмечает начало нового церковного года — новолетие, которое в соответствии с византийской традицией именуется Началом индикта. В этот день на богослужении вспоминается, как Господь Иисус Христос в храме города Назарета прочел пророчество Исаии о наступлении лета благоприятного. В этом указании Спасителя византийцы видели Его предписание о праздновании дня Нового года.

В 312 году император Константин Великий постановил праздновать начало нового года 1 сентября. В первую очередь это было связано с системой установки и сбора податей. Константин Великий повелел также оканчивать воинскую службу по истечении 15 лет, после чего обеспечивать отставникам государ­ственное пособие за счет сбора податей, которые собирали по окончании уборки урожая. Понятие «индикт» было введено много позже, в VI веке, при императоре Юстиниане I, который ввел в христианской Церкви календарное счисление по индиктам. Раз в 15 лет 1 сентября по Римской империи собиралась дань. Объявлялись размер податей, которые следовало собрать в данном году, переоценка имений.

На церковном Соборе в Москве в 1492 году, следуя византийской традиции, было принято решение праздновать новый год 1 сентября. Так продолжалось до правления императора Петра I. В 1699 году, опираясь на западные традиции, он постановил перенести гражданский Новый год на 1 января. С эпохи Петра в России даты празднования начала гражданского и церковного нового года разделились.

После революции 1917 года в России был введен новый — григорианский — календарь (новый стиль). Таким образом, по новому стилю новолетие отмечается 14 сентября.

Каждый год Православная Церковь начинает новый круг богослужений. Каждый день в году посвящен особым священным праздникам и постам. Календарный год — это период жизни христианина, в течение которого он призывается Церковью взойти на новую ступень духовной лестницы…

Александр ШАХОВИЧ, протоиерей.