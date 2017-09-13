13 сентября — День рождения Белорусской Республиканской пионерской организации
Пробегают мгновенья, минуты, года,
Пионер — значит «первый», так было всегда!
С красным галстуком,
светлой мечтою в груди,
Пионер — значит «первый», всегда впереди!
Завтра, 13 сентября, — День рождения Белорусской Республиканской пионерской организации. БРПО организована в 1990 году.
За это время школу Пионерии прошли тысячи мальчишек и девчонок. На счету пионеров Полотчины много добрых и полезных дел: пионерские сборы, акции, проекты, конкурсы, трудовые десанты. Пионеры всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто нуждается в ней. Хочется поздравить с праздником всех пионеров, а также тех, кто стоял у истоков создания Полоцкой городской пионерской организации, педагогов, которые сегодня рядом с ребятами. Пусть на призыв: «Пионер! К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов!» — всегда можно было услышать: «Всегда готов!».
Елена УСЕНКО, ветеран пионерского движения
(первый председатель Полоцкой городской организации БРПО).