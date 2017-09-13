Полоцк примет участие в ежегодной Европейской неделе мобильности

С 16 по 23 сентября Полоцк примет участие в ежегодной Европейской неделе мобильности. По традиции в нашем городе пройдут акции «Zoom. Дети в движении», благотворительные мастер-классы, откроется «Велошкола для всех».

22 сентября организаторы предлагают поучаствовать во Всемирном дне без автомобиля, а завершится Неделя 23 сентября специальной программой в ТРЦ «Манеж». Подробности — уже совсем скоро! Всего в этом году к инициативе подключились 1930 городов из 44 стран.