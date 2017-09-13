Полоцк примет участие в ежегодной Европейской неделе мобильности
13.09.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   43 Views

С 16 по 23 сентября Полоцк примет участие в ежегодной Европейской неделе мобильности. По традиции в нашем городе пройдут акции «Zoom. Дети в движении», благотворительные мастер-классы, откроется «Велошкола для всех».
22 сентября организаторы предлагают поучаствовать во Всемирном дне без автомобиля, а завершится Неделя 23 сентября специальной программой в ТРЦ «Манеж». Подробности — уже совсем скоро! Всего в этом году к инициативе подключились 1930 городов из 44 стран.

Варвара Морозова
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Заведующая отделом социальных проблем. Поделиться информацией можно по телефону 8(0214)42-65-98.

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