Полцкая библиотека им.Янки Купалы приглашает вас на духовно-просветительскую встречу «Полоцкая епархия: история и современность»
13.09.2017   //   Автор:   //   Главное, Духовность   //   Нет комментариев   //   30 Views

Литературно-музыкальная гостиная  «Под сенью духовности»

приглашает вас на духовно-просветительскую встречу «Полоцкая епархия: история и современность»,
посвящённую 1025-летию образования Полоцкой епархии

В программе мероприятия:

– слово назидания настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Владимира Ратьковича;
– выступление церковного хора (регент Алла Челало);
– авторские песни Яны Гильмуллиной;
– стихи о святых Полоцкой земли поэта Петра Буганова.

Мы ждём Вас в библиотеке им. Янки Купалы
21 сентября 2017 г. В 18.00
г. Полоцк. Мариненко, 42; телефон 77-19-98.

«Полацкі веснік»
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