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Полцкая библиотека им.Янки Купалы приглашает вас на духовно-просветительскую встречу «Полоцкая епархия: история и современность»
13.09.2017 // Автор: «Полацкі веснік» // Главное, Духовность // Нет комментариев
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Литературно-музыкальная гостиная «Под сенью духовности»
приглашает вас на духовно-просветительскую встречу «Полоцкая епархия: история и современность»,
посвящённую 1025-летию образования Полоцкой епархии
В программе мероприятия:
– слово назидания настоятеля храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерея Владимира Ратьковича;
– выступление церковного хора (регент Алла Челало);
– авторские песни Яны Гильмуллиной;
– стихи о святых Полоцкой земли поэта Петра Буганова.
Мы ждём Вас в библиотеке им. Янки Купалы
21 сентября 2017 г. В 18.00
г. Полоцк. Мариненко, 42; телефон 77-19-98.