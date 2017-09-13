Уважаемые жители Полоцка и Полоцкого района!

Отдел внутренних дел Полоцкого райисполкома информирует о том, что с 7 сентября 2017 года

оперативно-дежурная служба Полоцкого РОВД

на время проведения ремонтных работ

будет размещаться по адресу:

г.Полоцк, ул.Вокзальная, 10

(здание Полоцкого ОВД на транспорте).

Контактные телефоны 102:

+37529 597-04-24 ( МТС),

время работы - круглосуточно.