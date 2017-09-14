В Полоцком районном Центре культуры открылась передвижная выставка «Храмы Смоленщины и Беларуси как символы единения братских народов»

В Полоцком районном Центре культуры открылась передвижная выставка «Храмы Смоленщины и Беларуси как символы единения братских народов». В Культурно-просветительском проекте Смоленской епархии, который реализуется совместно с Синодальным отделом по религиозному образованию и катехизации Белорусской Православной Церкви, представлены 30 храмов — 15 смоленских и 15 белорусских.

В открытии экспозиции приняли участие архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий, заместитель председателя Полоцкого рай­исполкома Пётр Петкевич и один из кураторов выставки, протоиерей Валерий Рябоконь, настоятель храма Святых но­вомучеников и исповедников российских, руководитель отдела по культуре Смо­ленской епархии. Обращаясь к присут­ствующим, вла­дыка Феодосий сказал: «Храм— это особое место на земле, где живет благодать. С храма начинается небесная и земная жизнь человека. Молитвой в храме она и заканчивается. Молитвы оберегают нас от бед, облегчают страдания». Пётр Петкевич отметил значимость выставки в духовном просвещении полочан. От имени районной власти он поблагодарил организаторов и выразил уверенность, что за время работы экспозиции ее посетят многие жители Полотчины.



Протоиерей Валерий Рябоконь обратился к общности истории древних Полоцка и Смоленска и высказал надежду на то, что выставка станет еще одним импульсом в развитии дружбы между братскими славянскими народами.



Экспозиция «Храмы Смоленщины и Беларуси как символы единения брат­ских народов» в Районном Центре культуры работает до 14 сентября, вслед за Полоцком она будет представлена в Могилёве и Смоленске, а затем ее презентация состоится на III Белорусских Рождествен­ских чтениях.