Встречают свой профессиональный праздник Полоцкие лесничие

Человек живет для того, чтобы оставить после себя что-то хорошее. А работа в лесном хозяйстве как раз и подразумевает сохранение и приумножение лесных богатств.

Имея за плечами богатый опыт работы, наши герои — главный лесничий ГЛХУ «Полоцкий лесхоз» Алексей Кулинок и лесничий Бабыничского лесничества Евгений Мироновский — признаются, что нашли свое настоящее призвание. А если человек выбирает профессию по призванию, то со временем обязательно станет мастером своего дела. Подтверждением этого стало награждение Почетной грамотой Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь Алексея Кулинка и занесение его на Доску почета Витебского ГПЛХУ. Почетной награды — нагрудного знака «20 лет безупречной службы в государственной лесной охране Республики Беларусь» — удостоен и Евгений Мироновский. У каждого из них свои достижения, но одинаково трепетное отношение к лесу, о котором говорят с особой теплотой и вдохновением.

Евгений Мироновский родом из Брестской области. Признается, что любовь к лесу привил дедушка, который работал лесником. По семейным обстоятельствам — присматривать за пожилыми родителями жены Светланы, которая, к слову, также посвятила свою жизнь лесному хозяйству, — в 2000 году семья переехала на Полотчину, в д.Ухвище. И вот уже 17 лет Евгений Мироновский — лесничий Бабыничского лесничества, которое и организовалось сразу

с его приходом.

Лесничий отвечает за жизнь лесного хозяйства в целом, так что поговорка «он за деревьями не видит леса» — не про него. Евгений Мироновский — профессионал своего дела. Бабыничское лесничество по многим показателям своей деятельно­сти занимает передовые позиции среди 12 лесничеств Полоцкого лесхоза. Сегодня молодые учатся у Евгения Михайловича тру­долюбию и выдержке, бережному отношению к лесу. По стопам отца пошла и дочь, которая тоже планирует связать свою жизнь с лесом.

— Конечно, одна из главных задач лесничества — сохранить лес, — объясняет лесничий. — Это значит, уберечь его от пожаров, заболеваний, порубщиков-браконьеров. Да, непростая работа, трудная, отнимает много сил и времени. Но она нужна людям, особенно тем поколениям, которые придут после нас и смогут оценить наш труд…

В том, что сберегать наше зеленое богатство — это не профессия, а призвание, уверен и Алексей Кулинок, который за 14 лет работы в лесном хозяй­стве прошел путь от помощника лесничего Горянского лесниче­ства до главного лесничего ГЛХУ «Полоцкий лесхоз». Перечень обязанностей — все тот же, только масштаб в разы больше —

под контролем вся территория полоцкого региона. Когда коллектив слаженный, когда коллеги поддерживают и работают на совесть, любые трудности по плечу. Большую помощь в работе оказывают установленные в лесах камеры фотофиксации.

С их помощью уже неоднократно удавалось привлечь наруши­телей порядка к ответствен­ности.

Алексей Вячеславович признается, что самый лучший способ снять усталость — лесная прогулка. Часто берет с собой сынишку-первоклассника, которому любит рассказывать о лесном богатстве:

— Лес, его мощь и сила, завораживают и в то же время успокаивают, дают силы и энергию. В наших силах сохранить это богатство для наших детей

и внуков.

Светлана ЧАРКОВСКАЯ.

Фото Алины БОЛЬШАКОВОЙ.