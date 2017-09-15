В детской библиотеке им.Л.Н.Толстого-филиале №1 г.Полоцка разрешается разговаривать сказочными голосами

Тишину в библиотеке… со­блюдать совсем необязательно! В Центре чтения и активного творчества «Библио­Puzzle» в детской библиотеке им.Л.Н.Толстого-филиале №1 разрешается разговаривать сказочными голосами, об­суждать рисунки и даже ходить на руках.

О важности чтения сотрудники Полоцкой районной централизованной библиотечной системы знают лучше всех. И профессио­налы готовы помочь детям по­дружиться с книжкой, а родителям подсказать, как эту дружбу укрепить.

— У нас можно привлечь детей к чтению и активному творчеству, обеспечить развивающий досуг и интеллектуальный рост ребенка. Все это, конечно, в игровой форме: сказка во главе всей работы! — отмечает методист отдела библиотечного маркетинга Екатерина Ячменёва.

Специалисты Центра готовы поделиться с будущими книгочеями не только опытом работы с книгой, но и педагогическим опытом. Надежда Калужонок, Вероника Котухова и Ольга Бондаренко найдут общий язык с самыми маленькими посетителями. А малышня с удовольствием постигает новые знания: как рисовать песком? А свечкой? Какой морковкой накормить маленького зайчишку?

Для родителей Центр предлагает консультации библиоспециалиста. Мамы и папы, бабушки и дедушки узнают, когда начинать читать, что читать, как привлечь ребенка к чтению.

В группе трехчасового пребывания «Юла» можно доверить детвору 3-5 лет профессионалам и заняться своими делами. Ребенок проведет время в развивающей среде с пользой для себя: займется музыкой и рисованием, просмотрит литературу, узнает много нового об окружающем мире.

Арт-студия «Сказка в красках» предлагает детям с трех лет забавные и яркие занятия изобразительным творчеством. Юных посетителей ждут живопись, создание принтов, поделок из бумаги, коллажей и другие неординарные техники с использованием самых неожиданных материалов!

Для малышей двух-трех лет в Центре проводятся творческие занятия по авторской программе «Чтение с пеленок». Логоритмика, песочная терапия, сказкотерапия, игры на развитие мелкой моторики, лепка, рисование пальчиковыми красками создают отличные условия для развития интеллектуальных, физических и творческих способностей.

Группы в Центре небольшие, и каждому ребенку обеспечен индивидуальный подход. Впрочем, большой компанией тоже можно собраться: сотрудники организуют праздники, творческие дни рождения, мастер-классы.

…И пока на первом занятии мальчишки и девчонки надевали нарядные переднички с логотипом Центра, обсуждали, куда сбежал Колобок и как украсить бабочкины крылышки, начинающие читатели успели сдружиться. А главное, так началось их общение с самым верным и преданным другом — книгой.