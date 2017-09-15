Библиотека для всех

У полоцких библиотек в основном женское лицо. Интеллигентное, внимательное, мудрое — так же, как у работников абонементов и читальных залов. Ведь в библиотеку идут за советом, здесь среди шуршащих страниц ищут ответы на все жизненные вопросы. Книга помогает и учиться, и за­щищать Родину, и проводить досуг. Книга прокладывает путь в необычный и захватывающий мир, а проводники на этой дороге — наши библиотекари.

Татьяна ЩЕРБИНА, библиотека Полоцкого пограничного отряда:

— Для нашей воинской части библиотека — настоящий центр культурной жизни, образовательный центр. Радуюсь, когда военнослужащие и граждан­ский персонал называют нашу библиотеку «отдушиной», и стараюсь сделать ее не просто книгохранилищем, а уютным, по-настоящему домашним местом.

Есть в библиотеке Полоцкого погран­отряда и фальшкамин, и удобные кресла у журнального столика, и настоящий по­граничный столб! Обустроен православный уголок, уголок белорусской культуры, а к праздникам стараюсь удивить коллег рукодельными сюрпризами — например, новогодней елочкой из книг.

В общем, стремлюсь не оставать от гражданских библиотек: провожу лектории, беседы, разнообразные мероприятия для «срочников» по воскресеньям. Самая большая радость, когда солдатики просят рекомендовать для них первую книгу. Кто-то любит фэнтези, кому-то по душе классика… Интересуют, конечно, и подшивки газет, в том числе «Полацкага весніка». А отдельное место в библиотеке занимает наша гордость — литература, изданная от 1946 года! К истории тоже стараюсь приобщить ребят.

В наш праздник больше всего хочется, чтобы каждая книга нашла своего читаталя, чтобы ни одна не пылилась на полке!

Л юдмила ШЕЛКОВНИКОВА, библиотека Полоцкого государственного экономического колледжа:

— Да, с сожалением приходится признать, что компьютеры начинают вытеснять книгу… Но уверена, что она никогда не уйдет. Посвятив библиотечному делу в учреждениях образования более тридцати лет, знаю, насколько важно, чтобы дети встречались с книгой. Ведь когда читаешь — проживаешь с героями их жизнь.

«Загуглить» просто. А вот попробуй найти нужную информацию в справочнике, учебнике, словаре! Нужно приложить усилия, правда? И полученные таким способом знания будут крепче, вернее.

В юности мы выписывали понравившиеся фразы в специальную тетрадь, делились «находками» с друзьями, перечитывали… И сегодня учащиеся колледжа, вместе с которыми мы издаем газету, с интересом знакомятся с этими цитатами. Жизненные романы нас учат, дарят множество мудрых мыслей.

Приятно, что насчет выбора книг советуется сын, да и пятилетней внучке стараемся читать каждый день. Конечно, ее больше мультики интересуют, но и книжки она уважает, старается буковки узнавать.

Ольга КУЦИНА, Центральная библиотека им.Ф.Скорины:

— Не скрою, в век цифровых технологий, интернета мы действительно потеряли небольшую часть читателей. Вернее, они приходят к нам крайне редко. Но, сами видите, читальные залы библиотек не пустуют!

Просто поменялся контингент посетителей, среди которых есть и постоянные преданные читатели. Сегодня за знаниями приходит больше полочан зрелого возраста — осваивают технику в компьютерном зале, пользуются справочной литературой, листают подшивки газет и журналов. Не забывают нас студенты, конечно.

Вместе с читателями меняется и сама библиотека. Все больше внимания мы уделяем массовой работе, в основном с подрастающим поколением. Регулярно посещают нас ученики Полоцких государственных гимназий №1 им.Ф.Скорины и №2, учащиеся колледжей.

Это моя библиотека! Здесь работаю с 2000 года, здесь сын готовил рефераты, а сейчас внуки осваивают правила пользования взрослой библиотекой. Сама предпочитаю читать что-нибудь из новинок современников и детективы.

В наш праздник коллегам желаю благодарных читателей, новых творческих свершений, а главное — полных залов!