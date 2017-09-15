Дополнительный отпуск

«Мой сын — инвалид 3 группы. Около года назад устроился на работу. Сейчас ему предоставлен отпуск 29 календарных дней, 24 дня основной отпуск, 5 дней за работу по контракту. Какой дополнительный отпуск по инвалидности ему еще положен?»

Г.А.Кудимова.

Как проинформировал заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Н.А.Атрахимович согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2008 г. №100 «О предоставлении основного отпуска продолжительно­стью более 24 календарных дней» установлен перечень категорий работников, продолжительность основного отпуска которых более 24 календарных дней (приложение 2 к постановлению). В соответствии с вышеназванным перечнем работникам, признанным инвалидами, установлена продолжительность основного отпуска — 30 календарных дней. Дополнительный поощрительный отпуск (5 календарных дней), предусмотренный контрактом, работнику, признанному инвалидом, предоставляется сверх основного отпуска 30 календарных дней. Таким образом, общая продолжительность трудового отпуска в данном случае будет составлять 35 календарных дней.