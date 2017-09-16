Не в компетенции

«В следующем году я заканчиваю университет. Если на меня (бюджетника) при распределении будет запрос с ча­стного предприятия, должно ли оно заплатить универси­тету определенную сумму?»

П.П.Шлюпский.

Как проинформировал заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Н.А.Атрахимович ответ на вопрос о распределении выпускников на предприятия частной формы собственности не относится к компетенции управления.

Его можно получить непосредственно в учреждении образования либо в управлении образования облисполкома той области, на территории которой расположено учреждение образования.