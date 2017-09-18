если будет больничный…

«Находясь в трудовом отпуске, попал в больницу на 10 дней. Могут ли применить ко мне на работе какие-либо взыскания, если я не сразу сообщил об этом? После окончания отпуска еще 10 дней находился на реабилитации у родителей в другом городе»

В.В.Германович.

Как проинформировал заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома Н.А.Атрахимович, если в период нахождения в трудовом отпуске работник попал в больницу, он имеет право на продление трудового отпуска на соответствующее количество календарных дней (статья 171 Трудового кодекса Республики Беларусь), либо по желанию работника неиспользованная часть трудового отпуска переносится на другое время текущего рабочего года, определяемое по договоренности между работником и нанимателем. Перенос и продление трудового отпуска оформляется приказом нанимателя. Таким образом, работник обязан был уведомить нанимателя о наступлении в период отпуска временной нетрудоспособности, предъявить соответствующий документ и решить с нанимателем вопрос о продлении или переносе неиспользованной части трудового отпуска.