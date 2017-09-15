Свежие ли яйца?

Жанна Лубяко интересовалась, почему сейчас на куриных яйцах не проставляется дата, понять свежесть яиц невозможно.

Как пояснили в отделе торговли и услуг Полоцкого райисполкома, государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 254-2004 «Яйца куриные пищевые. Технические условия» (далее — СТБ 254-2004) устанавливает общие требования к куриным пищевым яйцам, заготовляемым и предназначенным для реализации и промышленной пере­работки.

Согласно подпункту 3.3.4 пункта 3 СТБ 254-2004 категории диетических и столовых яиц обозначают: высшая- В, отборная- О, первая-1, вторая-2. Яйца маркируют методом штемпелевания, напыления или иным способом, обеспечивающим четкость маркировки. При нанесении маркировки на диетических яйцах указывают вид, категорию и дату сортировки (число, месяц), на столовых — вид и категорию. Допускается не маркировать столовые яйца, заготовляемые организациями потребительской кооперации и реализуемые предприятиями кооперативной торговли. Допускается не маркировать диетические и столовые яйца, реализуемые за пределы Республики Беларусь, не наносить маркировку на упакованные в потребительскую тару яйца при условии опечатывания тары этикеткой, рвущейся при вскрытии тары.

На этикетке должна быть информация с указанием: наименования и местонахож включая страну) изготовителя (упаковщика); товарного знака изготовителя (при наличии); наименования продукта, вида, категории; количества яиц; даты сортировки (число, месяц); срока годности и условий хранения; обозначения стандарта;

информации о сертификации.

Согласно пп.15,16 Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утверж­денных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июля 2014 г. №703, продавец обязан своевременно довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их производителях в до­кументах, прилагаемых к товарам, на потребительской таре, этикетках, ценниках или иным способом.