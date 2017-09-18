21 сентября Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

21 сентября Православная Церковь празднует Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Об этом событии нам известно из Священного Предания. Родители Девы Марии – святые праведные Иоаким и Анна – были добродетельными и материально обеспеченными людьми, но бездетны. Будучи уже престарелыми, они не теряли веру и молились о даровании ребенка. Однажды, когда Иоаким пришел в храм, первосвященник не разрешил ему принести жертву Богу, поскольку бесчадие у евреев считалось наказанием Божием за грехи. После этого Иоаким удалился в пустыню для молитвы, Анна же осталась дома и тоже молилась. В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил о скором рождении Преблагословенной Дочери. Святой Иоаким немедля отравился в Иерусалим, где встретил свою жену, как предсказал ангел, и они рассказали друг другу о случившемся. По прошествии положенного срока праведная Анна родила Дочь, которую назвала Марией, как повелел ей ангел. Праведники дали обет посвятить свою Дочь Богу. Они отдали Её в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия.

Пресвятая Дева Мария родилась в то время, когда люди дошли до таких пределов нравственного упадка, при которых их духовное возрождение казалось уже невозможным. Лучшие умы той эпохи сознавали и часто открыто говорили, что Бог должен сойти в мир, чтобы исправить веру и не допустить погибели рода человеческого. Рождество Пресвятой Девы Богородицы, стало великой радостью для всего мира, для всей вселенной. Православная Церковь в богослужебных песнопениях праздника прославляет высшую степень приближения Божества к единению с человечеством в лице Девы Марии, рожденной по обетованию Божию. Христиане с первых времен обращались с молитвой к Пресвятой Богородице, посвящали Ей храмы.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы установлен Церковью в глубокой древности. Указание о нем есть уже в IV веке. В истории Русской Православной Церкви этот праздник занимает особое место. Именно на Рождество Божией Матери в 1380 году была одержана победа князя Димитрия Донского на поле Куликовом. В воспоминание о славной Куликовской битве многие храмы строились и освящались в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Протоиерей Александр ШАХОВИЧ, священнослужитель Полоцкой епархии.