Свое 50-летие отметила старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Полоцкой Центральной город­ской больницы Наталья Александровна Баканович

В борьбе за жизнь и здоровье человека нет второстепенных задач. Успех в этом важнейшем деле зависит от каждого специалиста, который трудится в сфере медицины. Значимая роль отведена медицинским сестрам: ни один врач не может обойтись без их помощи. А старшая медсестра — это человек, без которого невозможно решить большинство организационных вопросов. И пусть она не делает уколы и не ассистирует в операционной, ее незримой заботой окружен каждый пациент и каждый работник отделения.

В этом году свое 50-летие отметила старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Центральной город­ской больницы Наталья Александровна Баканович.

Наталья Александровна в сфере медицины работает уже 32 года, из них более 5 лет — на посту старшей медсестры. 35 лет назад юная выпускница СШ №14 поступила в Полоцкое медучилище. Хотя поначалу она мечтала стать учителем — в детстве очень любила играть в школу, учить младшую сестру и ее друзей. Но, повзрослев, изменила свой выбор в пользу медицины. После окончания училища девушка планировала продолжить образование в медицинском институте, но судьба распорядилась иначе: она вышла замуж, родила сына.

Первым местом работы Натальи стал Вороничский дом-интернат для участников Великой Отечественной войны, а выйдя из декретного отпуска Наталья приступила к работе медсестрой в приемном отделении хирургического корпуса Полоцкой горбольницы. 12 лет отработала в отделении хирургической инфекции палатной медсестрой. А в настоящее время она — старшая медсестра отделения анестезиологии и реанимации Центральной го­родской больницы.

«Я люблю свою работу, мне нравится лечить людей, радоваться их успехам в выздоровлении. Очень приятно, когда бывшие пациенты при встрече в городе здороваются со мной. Видеть их здоровыми — большое сча­стье», — признается Наталья Александровна.

В отделении анестезиологии и реанимации трудятся 55 специалистов. В подчинении у Натальи Баканович 32 медицинских сестры и 10 санитарок. Работа сложная, требует большой ответственности, но дружному коллективу все под силу. Отделение считается образцово-показательным. И в этом её большая заслуга.

Наталья Александровна является почетным донором. За добросовестный труд и профессиональное мастерство она неоднократно награждалась грамотами, в 2015 году удостоена Почетной грамоты управления здравоохранения Витебского облисполкома.

…В кабинете старшей медсестры много цветов — они не только украшают жизнь, но и дают силы для плодотворной работы, нужной и благородной, цель которой — забота о жизни и здоровье людей.

Инна Корнилович.