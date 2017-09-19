В двух микрорайонах Полоцка состоялось открытие воркаут-площадок «В погоню за здоровьем!»

Два спортивных праздника, приуроченных к открытию воркаут-площадок «В погоню за здоровьем!», состоялись в минувшую субботу в двух микрорайонах Полоцка.

С самого утра громкая музыка позвала на стадион учеников СШ №16 г.Полоцка в микрорайоне Аэропорт. Ребята пришли на открытие новенькой спортплощадки с уличными тренажерами, которая стала для них приятным сюрпризом к началу учебного года. Тренажеры установили накануне 1 сентября, и многие уже попробовали свои силы на турниках.

Зазвучали позывные начала торжественного момента, ребят тепло приветствовали главный специалист отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Оксана Гриб и директор СШ №16 Ирина Зимницкая. Гости отметили, что уличные тренажеры обязательно поспособствуют не только физиче­скому развитию школьников, но и укреплению здоровья взрослых жителей микрорайона Аэропорт. Согласно идее проекта международной технической помощи «БЕЛМЕД», призванного приобщить к здоровому образу жизни жителей Полоцка и Полоцкого района, спортивное оборудование приобреталось для бесплатных занятий спортом на открытом воздухе для всех желающих полочан. Поэтому администрация СШ №16 обеспечила свободный доступ на тренажерную площадку через имеющиеся в ограждении школы ворота для всех желающих. Открытию новой спортплощадки посвятили свои выступления школьные артисты и спортсмены. Полезным для собравшихся был мастер-класс по тренировкам на новых тренажерах, а церемония перерезания красной ленточки придала мероприятию особую торжественность.

…Спортивный праздник в центре Полоцка, на стадионе Полоцкой государственной гимназии №1 начался парадом под музыку спортсменов школы, которые гордо несли флаги Республики Беларусь и г.Полоцка, ехали на роликовых коньках, велосипедах, шагали с палками для скандинавской ходьбы.

На торжественное открытие недавно оборудованной уличной воркаут-площадки пришли заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич, ветеран педагогического труда гимназии Нина Озерникова, главный специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Оксана Гриб и секретарь общественного объединения прогрессивного развития «Полоцкий центр местных инициатив» Наталья Синица. От имени гостей выступила Оксана Гриб, которая искренне поздравила гимназистов с открытием новой площадки. Ветеран педагогического труда Нина Озерникова поделилась воспоминаниями из своей юности и молодости, когда она училась и работала в этом учреждении образования, отметила, что физкультуре всегда уделялось большое внимание.

Директор гимназии Светлана Валюшкина выразила благодарность всем причастным к появлению в гимназии воркаут-площадки: Полоцкому райисполкому за поддержку международной инициативы «БЕЛМЕД», активистам-родителям гимназистов, принимавшим непосредственное участие в монтаже спортивных элементов. Светлана Михайловна отметила, что новая площадка станет замечательным местом для тренировок всех желающих мальчишек и девчонок, а также взрослых полочан и юношей, увлекающихся воркаутом. Директор пригласила показать мастер-класс на турниках команду юношей, выбравших для себя этот любительский вид спорта. Группу возглавил выпускник гимназии, ныне студент Полоцкого госуниверситета Никита Сафронов. Ребята оправдали доверие директора, устроили зрелищное шоу, показав целый комплекс упражнений на турниках, брусьях, шведской стенке. Участники мероприятия восхищались их силой и выносливостью, а юные гимназисты мечтали, что и им удастся в будущем так мастер­ски управлять своим телом, быть такими же сильными, как эти крепкие ребята!

Уличные воркаут-площадки на стадионах двух учреждений образования оборудованы одинаковыми спортивными элементами: включают в себя турники, брусья гимнастические, брусья разновысокие, атлетический спорткомплекс, упор для пресса, шведскую стенку и комплекс «воркаут», тренажеры: «Гребной», «Верхняя тяга» и «Эллиптический». Регулярные занятия на тренажерах помогут взрослым и детям натренировать разные группы мышц. После торжественного открытия новых спортивных объектов школьники принялись активно «обживать» площадки. Их активность и рвение к победе являются ярким подтверждением того, что здоровый образ жизни становится все популярнее среди полочан, а быть сильным, подтянутым, крепким и выносливым нынче модно!

Для сведения

Общественное объединение прогрессивного развития «Полоцкий центр местных инициатив» совмест­но с отделом образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета реализует местную инициативу «В погоню за здоровьем!» в г.Полоцке и Полоцком районе в рамках проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранеия в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД), финансируемого Европей­ским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Ю­НФПА в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.